Nueva edición de la ExpoFeria a la Granja Educativa de Ministro Rivadavia

El sábado se ofrecerán charlas sobre compostaje, diseño de huertas de verano y gestión de áreas naturales y el domingo sobre la biodiversidad urbana, los jardines biodiversos y la restauración ambiental. Durante ambos días se realizarán visitas guiadas por las instalaciones del predio y del Parque Astronómico, acompañadas por stands informativos de distintas áreas municipales. Se presentarán Los Nadal, Truco Gallo y el trío Pomposi-Jara-Pomposi el sábado y La Esencia Norteña y Elegi2 el domingo. Se puede llegar en la línea de colectivos 501 ramal Los Altos desde la estación de trenes Longchamps de la Línea General Roca (LGR), que tendrá frecuencias especiales el fin de semana.