Nueva edición de la ExpoFeria a la Granja Educativa de Ministro Rivadavia

Se realizará este sábado y domingo de 10 a 18 con entrada libre y gratuita. Productores rurales, artesanos y emprendedores ofrecerán sus productos, se desarrollarán charlas y habrá números musicales.
El Municipio de Almirante Brown llevará a cabo este sábado y domingo de 10 a 18 una nueva edición de la ExpoFeria en el predio de la Granja Educativa Municipal, Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia, con entrada libre y gratuita. Es organizada a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Reunirá a productores rurales del distrito que ofrecerán verduras agroecológicas, miel, embutidos y chacinados, junto a artesanos y emprendedores locales. Asimismo, el circuito de viveros dispone la venta directa de plantas ornamentales, especies nativas, insumos y accesorios de jardinería, complementado con una propuesta gastronómica que incluye alimentos regionales, repostería y opciones sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno).
El sábado se ofrecerán charlas sobre compostaje, diseño de huertas de verano y gestión de áreas naturales y el domingo sobre la biodiversidad urbana, los jardines biodiversos y la restauración ambiental. Durante ambos días se realizarán visitas guiadas por las instalaciones del predio y del Parque Astronómico, acompañadas por stands informativos de distintas áreas municipales. Se presentarán Los Nadal, Truco Gallo y el trío Pomposi-Jara-Pomposi el sábado y La Esencia Norteña y Elegi2 el domingo. Se puede llegar en la línea de colectivos 501 ramal Los Altos desde la estación de trenes Longchamps de la Línea General Roca (LGR), que tendrá frecuencias especiales el fin de semana.