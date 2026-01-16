Nadadora de Banfield se subió al podio en competencia de aguas abiertas

"La verdad que termino con muchas sensaciones positivas. Veo que todo el esfuerzo, el entrenamiento, valen la pena. La realidad es que el trabajo tiene su recompensa", señaló la joven de Lomas de Zamora, quien ya había conseguido una actuación similar el año pasado en Entre Rios.

La deportista, referente del Country de Banfield, implementó en la travesía una nueva técnica. "Al principio tenía cierta incertidumbre de poder aguantar el cambio de técnica que tuve en la semana, pero las palabras previas de mi entrenador fueron clave: 'concentrate, no te distraigas, es un ritmo fuerte, que hay que aguantar por una hora. Dale, estás preparada, son sólo cuatro kilómetros'", afirmó en declaraciones a El Diario Sur.

Por lo pronto, remarcó la importancia del acompañamiento del clima, algo que le había resultado adverso hace pocas semanas, cuando afrontó la Vuelta de Obligado, con dificultades por las lluvias en medio de la grilla. "Si bien el día previo hubo lluvia, en el momento de la carrera estuvo muy lindo. El agua cálida y un circuito nuevo por nadar le dieron un plus de motivación para que todo estuviera bien", afirmó.

Ahora, entonces, tocará enfocarse en los próximos objetivos, entre ellos una carrera en Escobar, pautada para febrero, que consiste en 8 kilómetros, el doble de lo que hizo recientemente. "Hay que seguir entrenando, no queda otra", remarcó.