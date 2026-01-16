Cine bajo las estrellas: Brown presenta un festival de cortos para niños

La propuesta destaca por su ubicación estratégica en el límite entre las localidades de Adrogué, Burzaco y Rafael Calzada, facilitando el acceso de vecinos de distintos barrios. Con entrada libre y gratuita, la jornada busca transformar el espacio público en una sala de cine al aire libre.

La selección de los cortometrajes surge de la XI Edición del Festival de Cine Independiente de Claypole, una institución clave en la promoción del cine regional. La cartelera ofrece un recorrido por diversas estéticas y temáticas:

"La Isla de la Basura" (Argentina): Dirigida por Carolina Feity, aborda la problemática de los plásticos en el océano y la importancia del cuidado ambiental.

"Tinku" (Bolivia): Una obra de Román Nina Nina que explora rituales ancestrales y el valor de los pueblos originarios.

"Dolores" (México): Dirigida por Cecilia Andalón Delgadillo, utiliza la simbología de las calaveras de hojas de maíz en un relato de aventura y fantasía.

"Pioinc" y "Tsuru" (Brasil): Dos piezas animadas que exploran la amistad animal y los viajes poéticos de transformación.

La jornada representa una oportunidad para que las infancias accedan a producciones culturales de alta calidad que no suelen circular en los circuitos comerciales tradicionales, fomentando la imaginación y la conciencia crítica en un entorno natural.