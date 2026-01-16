Artistas locales buscan su lugar en el Festival de Cosquín

Desde el inicio del certamen el pasado 3 de enero, miles de artistas de todo el país han desfilado por el escenario Atahualpa Yupanqui, el espacio de mayor prestigio para los valores emergentes de la música y la danza nativa.

Este año, Almirante Brown cobra un protagonismo regional especial, ya que ante la falta de representantes de distritos vecinos como Lomas de Zamora o Avellaneda, se posiciona como el referente principal del sur del Gran Buenos Aires en la provincia de Córdoba.

El grupo está compuesto por ganadores de la sede local en 12 categorías, abarcando tanto el área de música como la de danza. Malena Ausqui y Lautaro Cuello Sánchez compiten en el rubro Solista Vocal; Ecos Folklore, en Dúo Vocal; Federico Casazza, Solista Instrumental; 3 Regiones, en Conjunto Instrumental; Encendidos, en Conjunto Vocal; y «Siempre que llovió», de Federico Casazza, su lugar en el rubro de Canción Inédita.

En tanto los representantes brownianos para las categorías de danza y malambo son: Jonathan Leiva y Agustina Diaz (Solista Malambo); El Redomón (Conjunto Malambo); las parejas de baile Niz – Quispe (Tradicional) y Cantero – Pereyra (Estilizada); y el Ballet Folklórico La Patriada, con su obra: «Donde el canto se hace Pueblo».

El certamen no solo evalúa la técnica, sino también la propuesta artística integral. El jurado, integrado por figuras de renombre nacional, definirá quiénes avanzarán a la Ronda Final, programada para el lunes 19 de enero.