Policía hizo caer a ciclista que se desplazaba por la Ruta 6

El efectivo circulaba en una moto que lo arrinconó y provocó su caída al suelo, resultando lesionado. Continuó la marcha sin asistirlo.
Un hecho de violencia vial que involucra a un efectivo de la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Buenos AIres provocó indignación a partir de la difusión de un video registrado sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido de San Vicente, donde un agente a bordo de una motocicleta oficial encerró a un ciclista y provocó su caída inmediata.
El hecho ocurrió ayer martes por la tarde, cuando un grupo de ciclistas se movilizaba en fila por la banquina de la citada arteria. De acuerdo a las imágenes captadas por la cámara de uno de los deportistas, una patrulla motorizada se aproximó desde atrás y realizó una maniobra directa para arrinconar contra el pasto a un ciclista de Alejandro Korn, lo que le hizo perder el control del rodado y caer de forma violenta en el suelo.
Tras el impacto que causó heridas de distinto tipo al deportista, identificado como Cristian Ríos, y daños en su bicicleta, el agente policial no detuvo la marcha ni prestó asistencia médica, continuando su desplazamiento, lo que legalmente constituye abandono de persona. Los compañeros de la víctima registraron la secuencia, brindaron auxilio en el lugar. El damnificado, atendido en el Hospital Ramón Carrillo, hizo la denuncia correspondiente..
La viralización del caso reavivó el debate sobre los derechos de circulación en el distrito. Desde el entorno del ciclista recordaron que, según el artículo 46 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, la circulación de bicicletas está permitida en rutas provinciales y nacionales convencionales, estando vedada únicamente en autopistas y semiautopistas. Y resulta obvio que si fuera ilegal, no hay ninguna normativa que establezca que el ciclisdta infractor debe ser derribado, lastimado y abandonado.
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