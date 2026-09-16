Policía hizo caer a ciclista que se desplazaba por la Ruta 6

El hecho ocurrió ayer martes por la tarde, cuando un grupo de ciclistas se movilizaba en fila por la banquina de la citada arteria. De acuerdo a las imágenes captadas por la cámara de uno de los deportistas, una patrulla motorizada se aproximó desde atrás y realizó una maniobra directa para arrinconar contra el pasto a un ciclista de Alejandro Korn, lo que le hizo perder el control del rodado y caer de forma violenta en el suelo.