Vuelve el 2x1 en hamburguesas durante los miércoles en Almirante Brown

El programa municipal Date el Gusto abarca locales de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada. Busca incentivar el consumo y aliviar el presupuesto familiar.
Date el Gusto, el programa gastronómico impulsado por el Municipio de Almirante Brown, estará vigente todos los miércoles de la Primavera en comercios adheridos de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada en los que los vecinos podrán acceder a una promoción de 2x1 en hamburguesas. La medida apunta a fomentar las salidas recreativas, impulsar el movimiento comercial nocturno y dinamizar las ventas del sector gastronómico regional.
Respecto a la implementación del programa, el diputado provincial Mariano Cascallares destacó: "Todos los miércoles de Primavera vuelve el 2x1 en hamburguesas en diversos locales de nuestro distrito, una propuesta impulsada por el Municipio de Almirante Brown y pensada no solo para cuidar el bolsillo de las familias brownianas sino para acompañar el comercio local".
Los locales incluidos son, en Adrogué, Hamburga (Tomás Nother 771), Danke (Hipólito Bouchard 1402), ÖL Tack (Cordero 759), Burgalovers (Amenedo 1002), María Bonita (Mitre 1195), The Mitre (Mitre 1171), Filomena (Adrogué 1102), Mocca (Plaza Brown 303) y El Rincón (Mitre 1401); en Burzaco, Crunchy Burguer (avenida Hipólito Yrigoyen 14.687) y Don Vito (Mitre 586); en Longchamps, Brooklyn (avenida Hipólito Yrigoyen 18.391) y Estación 1910 (Belgrano 1453); y en Rafael Calzada, AlDorado (avenida San Martín 3541). Los interesados en sumarse al circuito de promociones podrán registrarse en el 11-6002-9359.
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