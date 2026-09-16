Vuelve el 2x1 en hamburguesas durante los miércoles en Almirante Brown

Date el Gusto, el programa gastronómico impulsado por el Municipio de Almirante Brown, estará vigente todos los miércoles de la Primavera en comercios adheridos de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada en los que los vecinos podrán acceder a una promoción de 2x1 en hamburguesas. La medida apunta a fomentar las salidas recreativas, impulsar el movimiento comercial nocturno y dinamizar las ventas del sector gastronómico regional.