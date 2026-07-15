Policía mató a delincuente que quiso robarle la moto en Ingeniero Budge

En esas circunstancias, uno de los malvivientes empujó al policía, quien perdió el equilibrio y cayó al piso, aunque logró sacar su arma reglamentaria y mató a uno de los ladrones, mientras que los otros tres se dieron a la fuga. Las autoridades policiales confirmaron que el fallecido tenía antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyos representantes ordenaron la incautación del arma del policía, quien se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del partido de La Matanza.