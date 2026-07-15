Policía mató a delincuente que quiso robarle la moto en Ingeniero Budge

Junto a otros tres sujetos que se dieron a la fuga, utilizando dos rodados similares, intentaron cometer el delito en el cruce de Las Tropas y Timoteo Gordillo.
Un agente de la Policía Bonaerense abatió a uno de los delincuentes que intentó robarle su motocicleta cuando circulaba Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. El hecho se produjo en la intersección de Las Tropas y Timoteo Gordillo, cuando el agente -identificado por sus iniciales A.P.- conducía su moto Honda Wave 110 y fue cercado por otros dos rodados de las mismas características, en los cuales iban cuatro delincuentes.
En esas circunstancias, uno de los malvivientes empujó al policía, quien perdió el equilibrio y cayó al piso, aunque logró sacar su arma reglamentaria y mató a uno de los ladrones, mientras que los otros tres se dieron a la fuga. Las autoridades policiales confirmaron que el fallecido tenía antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyos representantes ordenaron la incautación del arma del policía, quien se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del partido de La Matanza.
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