Realizarán un festival para ayudar a una familia de Guernica

En medio de la incertidumbre, la familia se apoya en la fe y en la convicción de que aparecerá lo que denominan "un ángel donador" que le permita a la niña prolongar su vida. En diálogo con este medio, su abuela, Paola Figueroa, rememoró los difíciles momentos iniciales: "La primera noticia nos shockeó, provocó mucha incertidumbre y nos sentimos desolados, pero poco a poco recuperamos la fe y la esperanza en que llegará el corazón para Valentina".

Lejos de llamarse a la resignación, la familia de Valentina asumió el compromiso de visibilizar la realidad de los niños que aguardan un órgano en el país. "Más allá de todo, estamos haciendo todo lo posible por concientizar a la comunidad de la importancia de la donación de órganos y, particularmente, las pediátricas, porque en esos casos son los padres los que deben decidir la donación y deben tomar una decisión en un momento muy doloroso. Pero deben saber que parte de sus hijos vivirán en otras personitas", reflexionó Paola con profunda emoción. La abuela destacó especialmente la calidad médica y la calidez humana del personal del Hospital Garrahan, institución que además les provee de forma gratuita seis de los siete fármacos que la bebé necesita para mantenerse estable.

El entorno donde Valentina pasa sus días requiere condiciones de habitabilidad sumamente específicas para preservar su salud. En la vivienda familiar conviven actualmente Paola, su esposo, sus cinco hijos y sus dos nietas. Al conocerse la situación, el Municipio de Presidente Perón se acercó para brindar asistencia directa a la familia Zarza. Con el objetivo de realizar las reformas estructurales necesarias para asegurar un ambiente libre de riesgos y con el aislamiento adecuado para la bebé, la comuna procedió a entregar los materiales de construcción indispensables para ejecutar las adaptaciones edilicias correspondientes.