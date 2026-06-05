Realizarán un festival para ayudar a una familia de Guernica

Valentina Zarza, de 14 meses, sufre una miocardiopatía dilatada severa y carece de obra social. Se encuentra en el primer lugar en la lista de emergencia de trasplante.
Para ayudar a la familia Zarza, cuya hija Valentina de 14 meses sufre una miocardiopatía dilatada severa, este sábado desde las 11 en la Plaza de los Artesanos de Guernica, avenida Crisólogo Larralde al 500, sus familiares y allegados realizarán el festival artístico y solidario Un Corazón para Valen, con el respaldo del Municipio de Presidente Perón. Habrá charlas informativas y de concientización destinadas a explicar la importancia vital y el marco legal de la donación de órganos pediátricos en la Argentina; shows en vivo con bandas y artistas locales; y una feria de emprendedores locales con stands de artesanías y productos gastronómicos de la comunidad.
La vida de la familia Zarza cambió por completo en diciembre pasado. En ese momento, a la pequeña Valentina, de 14 meses, le diagnosticaron una miocardiopatía dilatada severa. Desde entonces, su corazón comenzó a deteriorarse, transformando la rutina de esa casa de Guernica en una batalla diaria guiada por el amor, los cuidados extremos y, fundamentalmente, la esperanza. Hoy, Valentina ocupa el primer lugar en la lista de emergencia de trasplante cardíaco a nivel nacional.
La realidad de Valentina exige una atención minuciosa y constante. Su tratamiento incluye la toma diaria de siete medicamentos, y debido a que se agita con facilidad al caminar o alimentarse, los médicos debieron colocarle una sonda nasogástrica. Además, por las noches utiliza una máscara que la ayuda a respirar adecuadamente.
Tras una compleja internación que se extendió por un mes en el Hospital Garrahan, la bebé logró estabilizarse y hace 15 días recibió el alta para regresar a la vivienda de sus abuelos, donde reside junto a su mamá, Nerea, y su hermana mayor, Malena, de 4 años. Al no contar con obra social, el día a día se sostiene con un esfuerzo mancomunado. Dado que Valentina se encuentra anticoagulada y con las defensas bajas, los adultos del hogar deben extremar las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de golpe, raspadura o infección.
En medio de la incertidumbre, la familia se apoya en la fe y en la convicción de que aparecerá lo que denominan "un ángel donador" que le permita a la niña prolongar su vida. En diálogo con este medio, su abuela, Paola Figueroa, rememoró los difíciles momentos iniciales: "La primera noticia nos shockeó, provocó mucha incertidumbre y nos sentimos desolados, pero poco a poco recuperamos la fe y la esperanza en que llegará el corazón para Valentina".
Lejos de llamarse a la resignación, la familia de Valentina asumió el compromiso de visibilizar la realidad de los niños que aguardan un órgano en el país. "Más allá de todo, estamos haciendo todo lo posible por concientizar a la comunidad de la importancia de la donación de órganos y, particularmente, las pediátricas, porque en esos casos son los padres los que deben decidir la donación y deben tomar una decisión en un momento muy doloroso. Pero deben saber que parte de sus hijos vivirán en otras personitas", reflexionó Paola con profunda emoción. La abuela destacó especialmente la calidad médica y la calidez humana del personal del Hospital Garrahan, institución que además les provee de forma gratuita seis de los siete fármacos que la bebé necesita para mantenerse estable.
El entorno donde Valentina pasa sus días requiere condiciones de habitabilidad sumamente específicas para preservar su salud. En la vivienda familiar conviven actualmente Paola, su esposo, sus cinco hijos y sus dos nietas. Al conocerse la situación, el Municipio de Presidente Perón se acercó para brindar asistencia directa a la familia Zarza. Con el objetivo de realizar las reformas estructurales necesarias para asegurar un ambiente libre de riesgos y con el aislamiento adecuado para la bebé, la comuna procedió a entregar los materiales de construcción indispensables para ejecutar las adaptaciones edilicias correspondientes.
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