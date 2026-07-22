Reconocimientos para la Universidad de Lomas de Zamora en la Exposición Rural

El decano de la facultad, Néstor Urretavizkaya, destacó el compromiso de la comunidad educativa y el acompañamiento de la Asociación de Criadores de Bovino Criollo Argentino, señalando que la experiencia integra la investigación científica con la práctica formativa. En ese marco, los estudiantes de la institución participaron de manera activa durante la exposición cumpliendo el rol de cabañeros en el cuidado, acondicionamiento y presentación de los animales en la pista. "Estamos muy contentos con los premios que nos entregaron, y también con el trabajo que se viene haciendo, desde la gran cantidad de alumnos que se han involucrado y los docentes comprometidos en este proyecto", concluyó el decano.