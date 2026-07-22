Reconocimientos para la Universidad de Lomas de Zamora en la Exposición Rural

Presentó cuatro ejemplares de Bovino Criollo Patagónico: La Yoli campeón hembra y primer puesto en la categoría vaca; Estrellita primer lugar en vaquillona, Joni primer lugar en toro mayor y Toribio segundo lugar en toro menor.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) obtuvo destacados reconocimientos en la 138va. Exposición Rural de Palermo tras presentar cuatro ejemplares de Bovino Criollo Patagónico. En la Pista Central de la muestra agropecuaria, el ejemplar La Yoli fue distinguido por tercer año consecutivo como Campeón Hembra y primer puesto en la categoría Vaca. En tanto, Estrellita logró el primer lugar en la categoría Vaquillona, mientras que entre los machos Joni se adjudicó el primer puesto en Toro Mayor y Toribio obtuvo el segundo lugar en la categoría Toro Menor.
Los resultados forman parte de las actividades del Programa de Recuperación, Conservación y Caracterización del Bovino Criollo Patagónico, un proyecto académico e investigativo impulsado por la unidad académica desde hace 30 años. La iniciativa tuvo su origen en el hallazgo de especímenes asilvestrados en el Parque Nacional Los Glaciares y busca reintroducir la raza en los esquemas productivos nacionales, ponderando sus propiedades de rusticidad, adaptación ambiental y valor genético.
El decano de la facultad, Néstor Urretavizkaya, destacó el compromiso de la comunidad educativa y el acompañamiento de la Asociación de Criadores de Bovino Criollo Argentino, señalando que la experiencia integra la investigación científica con la práctica formativa. En ese marco, los estudiantes de la institución participaron de manera activa durante la exposición cumpliendo el rol de cabañeros en el cuidado, acondicionamiento y presentación de los animales en la pista. "Estamos muy contentos con los premios que nos entregaron, y también con el trabajo que se viene haciendo, desde la gran cantidad de alumnos que se han involucrado y los docentes comprometidos en este proyecto", concluyó el decano.
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