Se realizó el Tercer Congreso Nacional de Deporte Adaptado y Paralímpico en Almirante Brown

El congreso estuvo dirigido a estudiantes de educación física, kinesiólogos, docentes e interesados en la temática. A través de una serie de disertaciones y talleres prácticos, accedieron a metodologías para aplicar en clubes de barrio, escuelas e instituciones deportivas de la región. La actividad fue declarada de Interés Educativo y Municipal. También concurrieron la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; el director de Educación Física bonaerense, Leonardo Troncoso; el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero; el secretario de Educación local, Sergio Pianciola; el presidente del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez; la titular del Consejo Asesor para la Inclusión, Nora Saporitti, y las autoridades de inspección educativa María Inés Centurión y Mónica Vázquez.