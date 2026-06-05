Se realizó el Tercer Congreso Nacional de Deporte Adaptado y Paralímpico en Almirante Brown

El diputado provincial Cascallares afirmó que "es un momento donde la discapacidad está en tela de juicio y el recorte en general que plantea el Gobierno Nacional está enfocado absolutamente en la educación y la discapacidad, dos ejes que sentimos hace falta defender".
Se realizó en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, en Almirante Brown, el Tercer Congreso Nacional de Deporte Adaptado y Paralímpico. Fue organizado el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), el Instituto Municipal de Deportes y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del distrito. A la inauguración asistieron el intendente interino Juan Fabiani, el diputado provincial Mariano Cascallares, el director de Deporte Adaptado y presidente del COPAR, Gustavo Borro, y el secretario general de dicha institución, Ricardo Perdiguero.
El congreso estuvo dirigido a estudiantes de educación física, kinesiólogos, docentes e interesados en la temática. A través de una serie de disertaciones y talleres prácticos, accedieron a metodologías para aplicar en clubes de barrio, escuelas e instituciones deportivas de la región. La actividad fue declarada de Interés Educativo y Municipal. También concurrieron la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; el director de Educación Física bonaerense, Leonardo Troncoso; el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero; el secretario de Educación local, Sergio Pianciola; el presidente del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez; la titular del Consejo Asesor para la Inclusión, Nora Saporitti, y las autoridades de inspección educativa María Inés Centurión y Mónica Vázquez.
Cascallares señaló que "es un momento donde la discapacidad está en tela de juicio y el recorte en general que plantea el Gobierno Nacional está enfocado absolutamente en la educación y la discapacidad, dos ejes que sentimos hace falta defender". Agregó que "es esencial generar los ámbitos de participación, recreación y contención para aquellas personas que más necesitan. En Almirante Brown el deporte es inclusión e igualdad de oportunidades".
La realización del congreso se inscribe dentro de una línea de trabajo que el Municipio sostiene de manera permanente. Actualmente, la comuna gestiona un Programa de Recreación y Deporte Adaptado que brinda cobertura y contención a más de 200 personas con discapacidad física, mental y sensorial. Bajo su órbita se coordinan entrenamientos y competencias de disciplinas olímpicas y recreativas como goalball, atletismo, natación, bochas, fútbol PC (parálisis cerebral), rugby y básquet en silla de ruedas, y handball adaptado, sumando además espacios de recreación e integración diseñados para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
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