Semana del Futuro en la Universidad Nacional Guillermo Brown

El impacto del programa encuentra su correlato en las métricas de la edición 2025, donde más de 1.800 estudiantes provenientes de 46 instituciones -incluyendo secundarias técnicas, de adultos y jóvenes de los programas Envión y FinEs- participaron de los 32 talleres simultáneos que sirvieron como plataforma de integración. La asistencia puede gestionarse de forma individual por parte de los interesados o mediante visitas grupales organizadas por los directivos de las escuelas junto a sus docentes. Quienes deseen reservar vacantes deberán completar el formulario digital oficial de la universidad, en tanto que las consultas institucionales se canalizarán a través del correo electrónico [email protected].