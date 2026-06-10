Semana del Futuro en la Universidad Nacional Guillermo Brown

Se realizará entre el martes 16 y el viernes 19 próximos de 9 a 12.30 y de 13 a 16, el campus de Blas Parera 132, Burzaco.
Con el objetivo de tender un puente directo entre la educación media, la formación superior y las demandas del sector tecnológico, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) anunció la realización de la Semana del Futuro 2026. Entre el martes 16 y el viernes 19 próximos de 9 a 12.30 y de 13 a 16, el campus de la institución, en Blas Parera 132, Burzaco, se convertirá en un ecosistema interactivo diseñado para que los jóvenes exploren las fronteras de la innovación y definan su perfil vocacional.
La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Extensión de la UNaB, se ejecuta en un trabajo articulado junto a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown. La propuesta convoca prioritariamente a estudiantes que cursan el último año de escuelas secundarias de la región, permitiéndoles experimentar la dinámica académica de la universidad pública mediante un abordaje lúdico, práctico y formativo.
A diferencia de las tradicionales ferias estáticas, la Semana del Futuro se estructura bajo un formato de experiencias inmersivas que apuntan a desmitificar el acceso a las ciencias duras. Los asistentes participarán de demostraciones tecnológicas en tiempo real sobre procesos de automatización industrial, talleres interactivos de Inteligencia Artificial (IA) para comprender la programación de algoritmos y charlas técnicas sobre diseño aplicadas al desarrollo educativo. Toda la oferta de licenciaturas y tecnicaturas de la UNaB está proyectada en sintonía con las necesidades de desarrollo social y comercial de la zona sur del Conurbano.
El diputado provincial Mariano Cascallares remarcó que, tras el éxito de los ciclos anteriores, esta edición se consolida como un espacio de vanguardia para el descubrimiento vocacional. El desafío principal es que los futuros ingresantes tengan su primer contacto real con la vida universitaria, recorran las aulas y reciban asesoramiento personalizado sobre los requisitos de ingreso, las becas y las nuevas diplomaturas vigentes, incluyendo la posibilidad de simular los procesos de inscripción.
El impacto del programa encuentra su correlato en las métricas de la edición 2025, donde más de 1.800 estudiantes provenientes de 46 instituciones -incluyendo secundarias técnicas, de adultos y jóvenes de los programas Envión y FinEs- participaron de los 32 talleres simultáneos que sirvieron como plataforma de integración. La asistencia puede gestionarse de forma individual por parte de los interesados o mediante visitas grupales organizadas por los directivos de las escuelas junto a sus docentes. Quienes deseen reservar vacantes deberán completar el formulario digital oficial de la universidad, en tanto que las consultas institucionales se canalizarán a través del correo electrónico [email protected].
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