Temperley mira de reojo la fecha y piensa en San Telmo

Mientras otros arrancan a competir en la Primera Nacional, Temperley tendrá que dejar pasar el fin de semana para lo que será su visita a la Isla Maciel, donde el lunes enfrentará a San Telmo. Como un mantra, el entrenador del Gasolero, Pablo Frontini, no debe repetir los errores que se vieron ante Chaco For Ever para no cortar la sumatoria de puntos ante el Candombero.