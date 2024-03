Temperley pone a prueba su recuperación ante CADU

La victoria ante Deportivo Madryn estuvo lejos de ser un partido soñado. El mismo entrenador del Gasolero, Pablo Frontini, afirmó que "fue el peor partido del torneo". Otro que no dudó en ser claro con la autocrítica fue el autor del gol, Lucas Angelini: "Nos queda mejorar esos aspectos negativos en la semana para volver a ser protagonistas el sábado como lo hicimos en todos los partidos del torneo". Eso es lo que intentarán mostrar ellos, los jugadores, y lo que buscará el público, que luego del duelo en el Sur no dudó en mostrar su rechazo en las redes sociales.

Para el elenco de Turdera la misión no sólo será compleja por lo mucho que le cuesta tener un rendimiento mejor, sino porque CADU no es Deportivo Madryn. Los del Norte de la Provincia de Buenos Aires tienen los mismos puntos que el Cele y no están dentro del reducido solo por diferencia de gol. Si bien es real que perdieron todos los partidos que jugaron fuera de su estadio, los otros los ganaron. Vienen de imponerse por 2 a 0 ante Morón.

En el caso de los dirigidos por Frontini, las dudas sobran. La pareja de centrales está muy lejos de ser la que el DT quisiera. Jorge Scolari y Juan Pablo Segovia han mostrado desacoples varios que no fueron más graves por la intervención de Juan Francisco Rago, el dueño de arco gasolero. En la semana se especuló con Agustín Sosa como central, pero las pruebas avanzaron a puertas cerradas. El DT quiere que el equipo vaya a buscar el resultado desde el primer minuto y con la regreso de Luis López tendrá a sus dos jugadores de área listos.

Aún no hay un once inicial confirmado, pero Nicolás Da Campo podría regresar al equipo titular, que tiene como inamovibles a Brian Sánchez, Lucas Angelini, Rago, Sosa y Facundo Krüger.