Nueva edición de la Ronda de Negocios de Almirante Brown

Contó con representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas con foco en el Sector Industrial Planificado de Burzaco, así como profesionales e integrantes de firmas de servicios vinculados a la producción.

La edición 2026 de la Ronda de Negocios de Almirante Brown se llevó a cabo en la sede de la Sociedad Alemana de Gimnasia con el objetivo de promover el desarrollo productivo, generar nuevos canales comerciales y consolidar las cadenas de valor en el ámbito local y regional. Reunió a cerca de 200 participantes, entre ellos representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas con foco en el Sector Industrial Planificado de Burzaco, así como profesionales e integrantes de firmas de servicios vinculados a la producción. Durante su desarrollo se concretaron cientos de entrevistas breves de trabajo para articular negocios, intercambiar capacidades operativas y analizar oportunidades de inversión.