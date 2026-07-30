Nueva edición de la Ronda de Negocios de Almirante Brown

Contó con representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas con foco en el Sector Industrial Planificado de Burzaco, así como profesionales e integrantes de firmas de servicios vinculados a la producción.
La edición 2026 de la Ronda de Negocios de Almirante Brown se llevó a cabo en la sede de la Sociedad Alemana de Gimnasia con el objetivo de promover el desarrollo productivo, generar nuevos canales comerciales y consolidar las cadenas de valor en el ámbito local y regional. Reunió a cerca de 200 participantes, entre ellos representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas con foco en el Sector Industrial Planificado de Burzaco, así como profesionales e integrantes de firmas de servicios vinculados a la producción. Durante su desarrollo se concretaron cientos de entrevistas breves de trabajo para articular negocios, intercambiar capacidades operativas y analizar oportunidades de inversión.
El encuentro estuvo encabezado por el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, junto al director de Desarrollo Productivo bonaerense, Pablo Gutiérrez; el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda local, Pablo Pernicone; y directivos del área de Desarrollo Industrial. La representación del sector privado e institucional estuvo integrada por el presidente del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), Diego Ariel Rodríguez, y autoridades de la Unión Industrial local.
Al referirse al desarrollo de la jornada, Fabiani resaltó la vigencia de esos espacios como herramientas públicas para acompañar la expansión del entramado PyME y potenciar el crecimiento económico del distrito. En tanto, Eichel subrayó el valor estratégico del parque industrial local, que nucleara a más de 300 empresas, y la importancia del trabajo articulado con el sector privado y el gobierno provincial para sostener la actividad productiva y la generación de empleo.
La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con el Municipio, la Unión Industrial local y la Comisión Mixta del SIPAB. Desde su implementación en 2018, la Ronda de Negocios tuvo ediciones en 2021, 2022, 2024 y 2025, promediando una participación de 120 firmas y alrededor de 600 reuniones por encuentro.
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