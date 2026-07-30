Más de 1.300 estudiantes del ultimo año del secundario visitaron la Universidad de Lomas de Zamora

Durante los encuentros, las delegaciones estudiantiles participaron de charlas orientativas focalizadas en la identificación de intereses, expectativas vocacionales y proyectos de vida. De manera complementaria, realizaron visitas guiadas por las instalaciones de las cinco facultades de la casa de altos estudios para conocer la oferta académica, la infraestructura y la dinámica cotidiana del ámbito universitario. Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles destacaron que el objetivo central del programa es fortalecer la articulación entre el nivel secundario y el universitario, garantizando el acceso a información precisa para la toma de decisiones sobre el futuro profesional de los jóvenes de la región.