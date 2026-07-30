Más de 1.300 estudiantes del ultimo año del secundario visitaron la Universidad de Lomas de Zamora

Pertenecientes a más de 30 instituciones educativas de gestión pública y privada de ocho municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) recibió en su campus a más de 1.300 alumnos del último año de nivel secundario en el primer cuatrimestre a través del programa "La UNLZ… un lugar para vos", impulsado por el Departamento de Orientación Vocacional de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Articuló actividades con más de 30 instituciones educativas de gestión pública y privada de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Ezeiza, Florencio Varela, Cañuelas, La Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los recorridos incluyeron el acompañamiento de docentes, directivos y equipos de orientación escolar.
Durante los encuentros, las delegaciones estudiantiles participaron de charlas orientativas focalizadas en la identificación de intereses, expectativas vocacionales y proyectos de vida. De manera complementaria, realizaron visitas guiadas por las instalaciones de las cinco facultades de la casa de altos estudios para conocer la oferta académica, la infraestructura y la dinámica cotidiana del ámbito universitario. Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles destacaron que el objetivo central del programa es fortalecer la articulación entre el nivel secundario y el universitario, garantizando el acceso a información precisa para la toma de decisiones sobre el futuro profesional de los jóvenes de la región.
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