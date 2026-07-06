Almacenamiento energético: BGH Eco Smart ofrece reducciòn de costos y confiabilidad

"Este crecimiento refleja -indicò BGH- la creciente demanda de soluciones que permitan optimizar la gestión energética, garantizar la continuidad operativa y acompañar la integración de energías renovables. Al mismo tiempo, pone de manifiesto la capacidad de BGH Eco Smart para desarrollar proyectos integrales adaptados a las necesidades de cada operación, combinando tecnología, ingeniería especializada y acompañamiento técnico".

Las soluciones de almacenamiento energético permiten:

- Optimizar la gestión energética.

- Reducir costos operativos.

- Mejorar la estabilidad y continuidad del suministro.

- Acompañar estrategias de sustentabilidad y descarbonización.

- Integrar energías renovables de manera más eficiente.

Finalmente, la firma indicò que "con una visión enfocada en la innovación y la eficiencia energética, BGH Eco Smart continúa impulsando soluciones que acompañan a empresas e industrias en el desarrollo de una matriz energética más inteligente, resiliente y sustentable".