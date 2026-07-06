Almacenamiento energético: BGH Eco Smart ofrece reducciòn de costos y confiabilidad

BGH Eco Smart alcanzó un nuevo hito: más de 2.554 MWh vendidos e instalados en soluciones sistemas de almacenamiento de energía (BESS).
"BGH Eco Smart, unidad de negocios vinculada a soluciones de eficiencia energética y smart building, continúa consolidando su presencia en el mercado de almacenamiento energético". señaló la empresa en un comunicado.
En ese sentido, la firma agregó: "En un contexto en el que la creciente necesidad de garantizar la continuidad operativa, optimizar el consumo energético y avanzar en la integración de energías renovables impulsa la adopción de sistemas de almacenamiento de energía (BESS) en industrias y comercios de Argentina, estas soluciones se consolidan como una herramienta clave para mejorar la eficiencia, reducir costos y fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico".
En línea con esta tendencia, "BGH Eco Smart alcanzó un nuevo hito: más de 2.554 MWh vendidos e instalados en soluciones BESS, un volumen que consolida a la compañía entre los principales actores del mercado de almacenamiento energético para los segmentos comercial e industrial".
"El almacenamiento dejó de ser un horizonte teórico para convertirse en una solución fundamental para mitigar la inestabilidad de la red y optimizar consumos. La demanda creciente por evitar micro cortes y garantizar la calidad del servicio está impulsando la adopción de sistemas C& ESS en Argentina, abriendo la puerta a proyectos industriales de gran escala", destacó Martín Méndez Decoud, Gerente de Negocios y Operaciones de BGH Eco Smart.
"Este crecimiento refleja -indicò BGH- la creciente demanda de soluciones que permitan optimizar la gestión energética, garantizar la continuidad operativa y acompañar la integración de energías renovables. Al mismo tiempo, pone de manifiesto la capacidad de BGH Eco Smart para desarrollar proyectos integrales adaptados a las necesidades de cada operación, combinando tecnología, ingeniería especializada y acompañamiento técnico".
Las soluciones de almacenamiento energético permiten:
- Optimizar la gestión energética.
- Reducir costos operativos.
- Mejorar la estabilidad y continuidad del suministro.
- Acompañar estrategias de sustentabilidad y descarbonización.
- Integrar energías renovables de manera más eficiente.
Finalmente, la firma indicò que "con una visión enfocada en la innovación y la eficiencia energética, BGH Eco Smart continúa impulsando soluciones que acompañan a empresas e industrias en el desarrollo de una matriz energética más inteligente, resiliente y sustentable".