Motorola presentó el nuevo motorola signature 27, moto buds 2 ultra, moto watch ultra y moto snap wireless

Se trata de la nueva generaciòn de dispositivos Premium de Motorola encabezados por el motorola signature 27 que cuenta con cámara de 200 MP y 12.000 nits.
Motorola informó que presentó su nueva generación de dispositivos premium, encabezada por el motorola signature 27 y acompañada por los auriculares moto buds 2 ultra, el reloj moto watch ultra y el cargador inalámbrico moto snap wireless.
El motorola signature 27 integra un sistema de cámaras con sensor principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 200 MP con Super Zoom de 100x y sensor de acción EVS dedicado. También cuenta con reconocimiento de calidad DXOMARK Gold Label.
Su pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem alcanza hasta 12.000 nits de brillo máximo, tiene resolución de 1,5K y colores validados por Pantone. El rendimiento está a cargo de la plataforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, con refrigeración ArcticMesh y compatibilidad con Gemini Intelligence, Google Gemini y Motorola Qira.
En cuanto a autonomía y resistencia, incorpora una batería de 7.000 mAh¹, carga TurboPower de 90 W¹ y carga inalámbrica de 50 W¹. Además, cuenta con Corning Gorilla Glass Ceramic 3, certificación militar MIL-STD-810H y protección IP68/IP69. Su propuesta se completa con audio de Bang & Olufsen y compatibilidad con GrapheneOS.
Los nuevos moto buds 2 ultra ofrecen el sonido más avanzado de la marca hasta la fecha gracias a la optimización Bose SoundDesign y la tecnología ANC Bose QuietControl. Diseñados para creadores y entusiastas del audio, incorporan:
El moto watch ultra fue desarrollado en colaboración con Polar e incorpora funciones de bienestar como Serene, Nightly Recharge y Sleep Plus Stages, orientadas al seguimiento de la respiración, el descanso y la recuperación.
Tiene una pantalla OLED de 1,5 pulgadas con hasta 2.700 nits de brillo, cuerpo de acero inoxidable de 46 mm y protección Corning Gorilla Glass 3. También ofrece conectividad LTE¹, GPS de doble banda, Google Wallet y Wear OS by Google. Su autonomía alcanza los dos días de uso activo y cuenta con resistencia IP68/5ATM.
El moto snap wireless charger permite cargar dispositivos de forma inalámbrica mediante alineación magnética. Alcanza hasta 25 W en equipos compatibles con Qi2.2 y hasta 30 W en teléfonos Motorola compatibles mediante un protocolo propio.
Incluye un cable USB Type-C trenzado de 1,5 metros y sistemas de protección contra sobrecalentamiento.
comentar