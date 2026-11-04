Cyber Monday 2026: cuáles son las estafas más comunes y cómo proteger tu homebanking

Los correos electrónicos y mensajes de phishing también representan un riesgo durante estas jornadas. Los delincuentes envían comunicaciones que aparentan provenir de bancos, comercios o plataformas de pago. Pueden anunciar descuentos exclusivos, problemas con una compra o la necesidad de verificar una operación. Los enlaces conducen a páginas falsas que solicitan credenciales bancarias y otros datos personales.

Los falsos descuentos y reintegros bancarios son otra de las estrategias utilizadas. En estos casos, los estafadores ofrecen beneficios adicionales por pagar con determinada tarjeta o billetera virtual. Para acceder a la promoción, solicitan completar formularios, ingresar a enlaces o comunicarse con supuestos representantes de entidades financieras, que pueden pedir contraseñas, códigos de verificación o autorizaciones de operaciones.

También existen engaños vinculados con los envíos y las entregas. Después de una compra, los usuarios pueden recibir mensajes que informan sobre supuestos inconvenientes con el pedido, direcciones incompletas o pequeños pagos pendientes. Los enlaces incluidos llevan a páginas que imitan a empresas de correo y buscan obtener datos personales o financieros. La coincidencia con una compra reciente hace que estas comunicaciones resulten más convincentes.

Para evitar estos fraudes, la primera recomendación es ingresar directamente a los sitios oficiales de los comercios y no utilizar enlaces recibidos por mensajes inesperados. Una alternativa es consultar el portal www.cybermonday.com.ar, donde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reúne a las empresas que participan oficialmente del evento.

Antes de ingresar información personal o financiera, también es importante revisar la dirección de la página. Los delincuentes suelen utilizar dominios muy parecidos a los originales, con pequeñas modificaciones en el nombre. Además, el candado de seguridad o el protocolo HTTPS indican que la conexión está cifrada, pero no garantizan que el sitio pertenezca a un comercio legítimo.

Cuando una oferta aparece en redes sociales, conviene comprobar la antigüedad del perfil, revisar sus publicaciones y buscar referencias independientes sobre el vendedor. Comparar los precios con los de otros comercios también permite detectar promociones sospechosas. Los descuentos extraordinarios acompañados de pedidos de pago inmediato requieren una verificación adicional.

Otra precaución es evitar las transferencias directas fuera de las plataformas de comercio electrónico cuando la operación comenzó dentro de ellas. Si un supuesto vendedor pide continuar la compra por WhatsApp o enviar el dinero a una cuenta bancaria particular, el consumidor puede perder las herramientas de protección y reclamo que ofrece el servicio original.

Para proteger el homebanking y las billeteras virtuales, nunca se deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos financieros con terceros. Tampoco es recomendable instalar aplicaciones de acceso remoto por pedido de desconocidos o realizar operaciones bancarias mientras alguien brinda instrucciones por teléfono. Mantener activa la autenticación en dos pasos, utilizar claves diferentes para cada servicio y revisar las notificaciones de movimientos son medidas que ayudan a prevenir accesos no autorizados.

Si una persona ingresó sus datos en una página sospechosa, compartió un código de seguridad o detectó movimientos que no reconoce, debe comunicarse inmediatamente con su banco o billetera virtual a través de los canales oficiales para informar lo ocurrido y proteger la cuenta. También debe cambiar las contraseñas comprometidas desde un dispositivo seguro, revisar las operaciones recientes y conservar los comprobantes, mensajes, correos y direcciones de los sitios utilizados. Esa información puede servir para presentar un reclamo ante la entidad financiera y realizar la denuncia correspondiente.

Cómo denunciar una estafa virtual o un ciberdelito

Si fuiste víctima de una estafa virtual o un ciberdelito, podés realizar la denuncia a través de distintas dependencias. El primer paso es acudir a una comisaría o a la Fiscalía más cercana a tu domicilio, con toda la información y las pruebas disponibles.

También podés comunicarte con los siguientes organismos:

- Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) – Ministerio Público Fiscal: Sarmiento 663, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (11) 5071-0044. Correo electrónico: [email protected].

- Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) – Ministerio Público Fiscal de CABA: teléfono 0800-33-FISCAL (347225). Correo electrónico: [email protected].

- División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina: Cavia 3350, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 4800-1120 / 4370-5899. Correo electrónico: [email protected].

Importante: conservá todos los comprobantes de pago, transferencias, capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes y enlaces relacionados con la estafa. Esa información puede resultar fundamental para respaldar la denuncia.