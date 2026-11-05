Científicos argentinos crearon un videojuego con IA para rehabilitar a pacientes que sufrieron un ACV

Así, cuando el paciente imagina que realiza un movimiento, el sistema reconoce la actividad cerebral asociada y ordena al avatar que reproduzca la acción. De acuerdo con la explicación de Peterson, la respuesta visual ayuda a vincular el movimiento imaginado con lo que la persona observa en la pantalla.

Otra particularidad del desarrollo es su capacidad de adaptación. El mecanismo es coadaptativo: tanto el usuario como el algoritmo modifican su comportamiento durante el aprendizaje. Para eso, contempla variables como la motivación, el cansancio y los cambios en el rendimiento.

Así es el sistema del videojuego, con toma de registros y Software desarrollado.

Las pruebas con pacientes que sufrieron un ACV

La investigación ya dio sus primeros pasos en el ámbito médico mediante un convenio con el Instituto Fleni. Además, el protocolo recibió la aprobación bioética correspondiente y fue inscripto tanto en la provincia de Buenos Aires como en el registro internacional ClinicalTrials.gov.

Hasta el momento, los investigadores completaron las evaluaciones iniciales con voluntarios sanos. El siguiente objetivo es sumar a personas que hayan atravesado un ACV en etapas agudas o subagudas, siempre que reúnan las condiciones requeridas para participar del estudio.

Por ahora, la tecnología continúa en fase de investigación y evaluación de factibilidad. El equipo científico busca determinar si esta interfaz puede convertirse en una herramienta complementaria para los tratamientos de neurorrehabilitación y mejorar las posibilidades de recuperación de quienes sufrieron lesiones cerebrales.