Apple anticipa aumentos de precio en el iPhone 18 por la crisis global de chips

Tim Cook advirtió que el encarecimiento de las memorias y el almacenamiento, impulsado por la demanda de inteligencia artificial, obligará a Apple a trasladar parte de los costos a sus productos.
Apple aumentará los precios de parte de sus productos para compensar el fuerte incremento en los costos de los chips de memoria y almacenamiento, una situación que la compañía atribuye al auge de la inteligencia artificial. La advertencia llegó de boca de Tim Cook, quien reconoció que los aumentos son "inevitables" ante el escenario actual de la industria.
"Desafortunadamente, las subidas de precios son inevitables", afirmó Cook en una entrevista con The Wall Street Journal. El CEO saliente de Apple agregó que la empresa intentó absorber el impacto para proteger a los consumidores, pero advirtió que "estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos que nos están trasladando, y hemos intentado proteger a nuestros clientes, pero la situación se ha vuelto insostenible".
El ejecutivo explicó que la presión sobre la cadena de suministro proviene principalmente del auge de la inteligencia artificial, que está absorbiendo una porción creciente de la capacidad global de producción de memorias avanzadas. Aunque Apple intentó contener los aumentos para proteger a los consumidores, reconoció que ya no puede absorber completamente ese impacto.
Cook no precisó cuándo entrarán en vigor las subas ni cuáles serán los porcentajes aplicados. Sin embargo, el próximo gran lanzamiento de la empresa está previsto para septiembre de 2026, cuando se espera la presentación de la familia iPhone 18, incluyendo un nuevo modelo plegable. Mac y iPad también podrían experimentar ajustes antes de esa fecha.
El origen del problema está en la explosiva demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Los centros de datos que utilizan compañías como Google, Microsoft, Meta y Amazon requieren grandes volúmenes de memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, un componente esencial para entrenar y ejecutar modelos avanzados de IA.
La fabricación de este tipo de memoria consume una cantidad considerablemente mayor de recursos que los chips tradicionales utilizados en teléfonos, computadoras y tablets. Como consecuencia, los fabricantes destinan una parte cada vez más importante de su capacidad productiva al mercado de servidores para inteligencia artificial.
Las compañías que dominan el negocio global de memorias, Samsung, SK Hynix y Micron, ya asignan entre el 30% y el 40% de su producción de DRAM a la fabricación de HBM. Esta decisión redujo la disponibilidad de memoria convencional para dispositivos de consumo y provocó una escalada de precios en toda la industria tecnológica.
Según explicó Cook, los valores de las memorias DRAM y NAND se multiplicaron por cuatro desde el año pasado. El directivo comparó el fenómeno con una "inundación de cien años" y sostuvo que incluso el poder de negociación histórico de Apple frente a sus proveedores dejó de ser suficiente para contener los aumentos.
Las proyecciones del sector indican que la situación podría extenderse durante varios años. Un informe de Morgan Stanley estima que, pese al crecimiento de la capacidad de producción de memorias hacia 2027, la prioridad seguirá estando en los centros de datos para inteligencia artificial, generando déficits de oferta para el mercado de electrónica de consumo.
En paralelo, Apple avanza con una hoja de ruta ambiciosa para sus próximos dispositivos. La compañía planea lanzar los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y su primer teléfono plegable con procesadores fabricados en tecnología de 2 nanómetros, una evolución que demandará componentes aún más sofisticados y costosos.
comentar