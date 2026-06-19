Apple anticipa aumentos de precio en el iPhone 18 por la crisis global de chips

El origen del problema está en la explosiva demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Los centros de datos que utilizan compañías como Google, Microsoft, Meta y Amazon requieren grandes volúmenes de memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, un componente esencial para entrenar y ejecutar modelos avanzados de IA.

La fabricación de este tipo de memoria consume una cantidad considerablemente mayor de recursos que los chips tradicionales utilizados en teléfonos, computadoras y tablets. Como consecuencia, los fabricantes destinan una parte cada vez más importante de su capacidad productiva al mercado de servidores para inteligencia artificial.

G0bIqbNWoAEwO5B El iPhone 17 Pro de Apple los actuales celulares de Iphone, a la espera del los modelos Iphone 18 y el esperado primer plegable de la empresa.

Las compañías que dominan el negocio global de memorias, Samsung, SK Hynix y Micron, ya asignan entre el 30% y el 40% de su producción de DRAM a la fabricación de HBM. Esta decisión redujo la disponibilidad de memoria convencional para dispositivos de consumo y provocó una escalada de precios en toda la industria tecnológica.

Según explicó Cook, los valores de las memorias DRAM y NAND se multiplicaron por cuatro desde el año pasado. El directivo comparó el fenómeno con una "inundación de cien años" y sostuvo que incluso el poder de negociación histórico de Apple frente a sus proveedores dejó de ser suficiente para contener los aumentos.

Las proyecciones del sector indican que la situación podría extenderse durante varios años. Un informe de Morgan Stanley estima que, pese al crecimiento de la capacidad de producción de memorias hacia 2027, la prioridad seguirá estando en los centros de datos para inteligencia artificial, generando déficits de oferta para el mercado de electrónica de consumo.

En paralelo, Apple avanza con una hoja de ruta ambiciosa para sus próximos dispositivos. La compañía planea lanzar los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y su primer teléfono plegable con procesadores fabricados en tecnología de 2 nanómetros, una evolución que demandará componentes aún más sofisticados y costosos.