Malware en Steam: usan fondos de pantalla de Wallpaper Engine para robar datos

Los investigadores detectaron decenas de fondos infectados que acumulaban miles de descargas. En varios casos, el malware estaba integrado directamente dentro de los paquetes distribuidos. En otros, se ocultaba en archivos comprimidos protegidos con contraseña para dificultar su detección por parte de herramientas de seguridad y usuarios.

Entre las amenazas identificadas aparecieron programas especializados en el robo de credenciales, puertas traseras para acceso remoto, cargadores de botnets y mineros de criptomonedas. La diversidad de herramientas utilizadas llevó a los expertos a concluir que la campaña fue aprovechada por distintos grupos criminales con objetivos diferentes.

Steam

El impacto se concentró principalmente en Asia. China registró cerca del 89% de los intentos de descarga de contenido malicioso detectados durante la investigación, mientras que Rusia representó alrededor del 5,5%. También se identificaron casos en Singapur, Hong Kong, Alemania, Vietnam, India y Canadá.

Aunque no se reportaron infecciones relevantes en América Latina ni en gran parte de Europa, los especialistas advierten que este tipo de campañas puede extenderse rápidamente a otras regiones. La naturaleza global de Steam y la facilidad para compartir contenidos convierten a la plataforma en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Tras conocerse la investigación, Steam eliminó los fondos de pantalla comprometidos antes de que el análisis fuera divulgado públicamente. Sin embargo, los expertos recuerdan que ninguna plataforma basada en contenido generado por usuarios puede garantizar una supervisión absoluta sobre todos los archivos publicados.

Los investigadores recomiendan prestar especial atención a cualquier contenido que requiera ejecutar aplicaciones o instalar archivos adicionales. También aconsejan mantener actualizado el software de seguridad, revisar los permisos solicitados por las aplicaciones descargadas y desconfiar de contenidos que prometan funciones avanzadas sin una procedencia claramente verificable.