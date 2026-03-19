Apple compra MotionVFX: cómo mejora la edición de video en su ecosistema

Antes de la compra, MotionVFX ya operaba como socio de Apple, ofreciendo complementos dentro de su ecosistema. Con la adquisición, se espera una integración más profunda de estas herramientas, incluyendo soluciones basadas en inteligencia artificial y seguimiento automatizado.

Entre sus desarrollos se destacan herramientas como "mFilmLook", que permite aplicar estética cinematográfica mediante ajustes automatizados, y "mCaptionsAI", orientada a la generación de subtítulos en múltiples idiomas. También sobresale "mUpscalerAI", enfocada en mejorar la calidad de imagen hasta resoluciones 8K.

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El portfolio de la compañía incluye además funciones de tracking 3D y rastreo de superficies, capacidades que amplían el alcance de la edición profesional y reducen tiempos de producción en entornos de alto volumen.

Tras la adquisición, no se precisó si MotionVFX mantendrá su modelo de suscripción independiente ni la compatibilidad con software de terceros, lo que genera incertidumbre entre usuarios fuera del ecosistema de Apple.

Se prevé que la integración impacte directamente en el desarrollo de nuevas funciones para Final Cut Pro, Motion y otras herramientas del entorno creativo de la compañía, con foco en automatización y eficiencia.

El movimiento refuerza la estrategia de Apple de consolidar su posicionamiento en el segmento profesional, incorporando tecnologías avanzadas y ampliando su oferta para creadores de contenido digital.