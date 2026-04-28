Apple lanzará iOS 26.5 Beta 4, qué mejoras trae y cuando estará disponible

Apple también introdujo mejoras en la gestión del consumo energético, con el objetivo de extender la autonomía en escenarios de uso intensivo, además de ajustes para controlar mejor la temperatura del dispositivo.

Otro de los cambios se observa en el teclado, que ofrece una respuesta más ágil y precisa, especialmente en aplicaciones de mensajería y productividad, donde la escritura gana fluidez.

En paralelo, la compañía continúa desarrollando la integración del estándar RCS con cifrado de extremo a extremo, una función que busca mejorar la comunicación entre iPhone y dispositivos Android, superando las limitaciones del SMS.

La aplicación "Mapas" (o "Apple maps") también suma cambios, con nuevos elementos visuales, recomendaciones personalizadas y funciones basadas en hábitos de búsqueda, además de la incorporación progresiva de anuncios en determinadas regiones.

En el ecosistema de servicios, Apple introdujo ajustes en la App Store que permiten a los desarrolladores ofrecer planes de suscripción más flexibles, incluyendo pagos mensuales para opciones anuales con descuento.

Si se mantiene el calendario habitual, la versión Release Candidate de iOS 26.5 llegará a comienzos de mayo, mientras que el lanzamiento final se espera semanas después para todos los iPhone compatibles.