Apple lanzará iOS 26.5 Beta 4, qué mejoras trae y cuando estará disponible

Apple sacará su nueva versión de prueba que optimiza el funcionamiento del iPhone, y mejora la autonomía,antes del anuncio de iOS 27.
Apple inició el despliegue de iOS 26.5 Beta 4, una actualización preliminar de su sistema operativo para iPhone centrada en mejoras de rendimiento, estabilidad y ajustes en funciones clave que llegarán en la versión final.
La compañía avanza así en su hoja de ruta previa a la Conferencia Mundial de Desarrolladores anual de Apple de 2026 (por sus siglas en inglés "WWDC 2026"), donde se espera la presentación de iOS 27, mientras continúa puliendo detalles en una versión que, por ahora, está orientada a desarrolladores.
Esta actualización se enfoca en optimizar la experiencia general del sistema, con transiciones más fluidas entre aplicaciones, navegación más rápida en menús y corrección de errores detectados en betas anteriores.
Apple también introdujo mejoras en la gestión del consumo energético, con el objetivo de extender la autonomía en escenarios de uso intensivo, además de ajustes para controlar mejor la temperatura del dispositivo.
Otro de los cambios se observa en el teclado, que ofrece una respuesta más ágil y precisa, especialmente en aplicaciones de mensajería y productividad, donde la escritura gana fluidez.
En paralelo, la compañía continúa desarrollando la integración del estándar RCS con cifrado de extremo a extremo, una función que busca mejorar la comunicación entre iPhone y dispositivos Android, superando las limitaciones del SMS.
La aplicación "Mapas" (o "Apple maps") también suma cambios, con nuevos elementos visuales, recomendaciones personalizadas y funciones basadas en hábitos de búsqueda, además de la incorporación progresiva de anuncios en determinadas regiones.
En el ecosistema de servicios, Apple introdujo ajustes en la App Store que permiten a los desarrolladores ofrecer planes de suscripción más flexibles, incluyendo pagos mensuales para opciones anuales con descuento.
Si se mantiene el calendario habitual, la versión Release Candidate de iOS 26.5 llegará a comienzos de mayo, mientras que el lanzamiento final se espera semanas después para todos los iPhone compatibles.
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