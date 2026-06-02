Apple lanzará en el 2027 sus primeras gafas inteligentes con Siri como asistente permanente

El hardware también incluirá micrófonos y altavoces integrados, permitiendo realizar llamadas, escuchar música y recibir información sin necesidad de utilizar auriculares adicionales. Esta configuración transformará al dispositivo en una extensión permanente del smartphone, con acceso constante a servicios y contenidos digitales.

La gran protagonista será Siri. Apple trabaja en una renovación profunda de su asistente virtual para convertirlo en una herramienta más conversacional y contextual gracias a nuevas capacidades de inteligencia artificial. Las gafas permitirán interactuar mediante comandos de voz para solicitar indicaciones, gestionar notificaciones, responder mensajes o consultar información en tiempo real.

A diferencia de otros proyectos del sector, la primera generación no incorporaría pantallas de realidad aumentada en las lentes. La decisión responde a la intención de reducir peso, complejidad y consumo energético, apostando inicialmente por una experiencia centrada en la voz y la asistencia inteligente antes de avanzar hacia funciones más inmersivas.

El cronograma original contemplaba una presentación a finales de 2026, pero Apple habría decidido retrasar el lanzamiento para perfeccionar el software y garantizar una experiencia de uso más madura. Las principales dificultades del proyecto no estarían relacionadas con el hardware, sino con el desarrollo de las capacidades de inteligencia artificial que impulsarán al dispositivo.

Más allá de competir con las gafas inteligentes de Meta o los futuros productos impulsados por Google, Apple también busca posicionarse en el negocio global de la óptica. La compañía considera que el mercado de gafas, valuado en unos 200.000 millones de dólares anuales, ofrece una oportunidad estratégica para combinar diseño, tecnología e inteligencia artificial en una nueva categoría de productos que podría convertirse en una de las más relevantes de la próxima década.