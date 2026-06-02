Mundial 2026: cómo usará la FIFA la inteligencia artificial en el torneo

Otra de las novedades será la creación de avatares digitales de los 1.248 futbolistas que participarán del Mundial. Antes del inicio de la competencia, cada jugador será sometido a un escaneo corporal de apenas un segundo para generar un modelo tridimensional de alta precisión que podrá utilizarse en revisiones arbitrales y transmisiones televisivas.

Estos modelos 3D funcionarán como complemento de la tecnología semiautomatizada de fuera de juego que la FIFA ya emplea en sus torneos. El sistema utiliza múltiples cámaras para seguir la ubicación de jugadores y balón en tiempo real, generando alertas automáticas cuando se detectan posibles posiciones adelantadas.

La inteligencia artificial también tendrá un rol destacado en la producción audiovisual. A través de la herramienta denominada "Referee View", los espectadores podrán acceder a imágenes estabilizadas que simulan la perspectiva del árbitro dentro del campo de juego, ofreciendo una experiencia más inmersiva durante las transmisiones.

En paralelo, la FIFA pondrá a disposición de las 48 selecciones participantes una plataforma denominada Football AI Pro. Este asistente digital analizará partidos, elaborará informes tácticos, evaluará rendimientos individuales y colectivos y generará recomendaciones estratégicas a partir de grandes volúmenes de datos.

La herramienta podrá producir resúmenes automáticos en texto, videos explicativos y representaciones gráficas del rendimiento de los equipos. Según la FIFA, el objetivo es democratizar el acceso a la información avanzada y permitir que todas las federaciones dispongan de recursos de análisis similares, independientemente de su presupuesto o estructura técnica.