Una iniciativa con impacto real

Esta iniciativa surge como respuesta a dos tendencias clave: el creciente interés de las nuevas generaciones por la expresión cultural a través de la moda y el diseño, y la importancia de los clubes de fútbol de base como centros comunitarios. A pesar de su rol social, muchos de estos clubes operan con recursos limitados. "Your Club Your Canvas" busca cerrar esa brecha, aplicando tecnología y creatividad para fortalecer a estas organizaciones.

Todos los ingresos netos de la venta de equipaciones se reinvertirán en los clubes participantes e iniciativas lideradas por el club, ayudando a apoyar las iniciativas comunitarias incluso después de que termine la temporada.

"Los creativos quieren ayudar a moldear la cultura, no quedarse al margen", dijo Emily Ketchen, vicepresidenta sesiva y directora de marketing del Grupo de Dispositivos Inteligentes y Mercados Internacionales de Lenovo. "Los clubes de fútbol siempre han pertenecido a la comunidad local y han creado historias increíbles arraigadas en una fuerte identidad local. Nuestro papel es dar a los creadores las herramientas para expresar su creatividad. Con Your Club Your Canvas de Lenovo, utilizamos dispositivos y herramientas de IA para apoyar y ampliar esa creatividad. Para nosotros, Work For Humankind demuestra la filosofía de una tecnología más inteligente para todos, apoyando a las personas al servicio de sus comunidades. Cuando la tecnología ayuda a crear conexiones, amplifica voces reales y un orgullo real, es cuando podemos ayudar a las personas a marcar la diferencia."

Los clubes participantes

Mientras que las capacidades de IA de Lenovo impulsan eventos deportivos globales, incluida la Copa™ Mundial de la FIFA, Your Club Your Canvas aporta ese mismo espíritu de impacto tecnológico al campo local.

Los clubes participantes fueron seleccionados por sus profundas raíces en sus comunidades y reflejan el papel diverso que desempeña el fútbol de base en todo el mundo:

Brasil : G rêmio Osasco Audax Audax Esporte Clube (Audax) recluta jóvenes jugadores de barrios y favelas desfavorecidos, creando vías hacia oportunidades, algunas de las cuales han llevado a jugar profesionalmente.

China : Regimen United F.C., conocido por fusionar el fútbol con el arte y la cultura callejera, ampliará ese espíritu creativo más allá del campo organizando talleres impulsados por IA para dar a los niños de comunidades rurales acceso a nuevas herramientas de expresión.

Italia : T reviso FBC 1993 representa el vínculo duradero con la comunidad del fútbol. Reconstruida tras la bancarrota con un profundo apoyo local, ahora se erige como símbolo de resiliencia y orgullo generacional.

Estados Unidos: Ballard FC y Salmon Bay FC han ampliado el acceso y la representación, incluyendo el lanzamiento de un equipo femenino que es completamente propiedad y liderado por mujeres.

En cada mercado, se documentará el trabajo entre fans y directores creativos (incluyendo conversaciones, experimentación y colaboración que moldean cada diseño), ofreciendo una mirada genuina a cómo la comunidad, la creatividad y la tecnología se cruzan de manera significativa.

Becky G, una superestrella

Becky G es una superestrella global multiplatino que ha pasado la última década moldeando el sonido y la cultura del pop contemporáneo a través de idiomas y fronteras. Cantante, compositora, emprendedora y activista, nominada seis veces al Latin Grammy y al Oscar, ha acumulado más de 28.000 millones de reproducciones en su carrera en todo el mundo, construyendo un catálogo de éxitos que definen la época y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de su generación.

Su influencia va mucho más allá de la música, ganando American Music Awards, Latin American Music Awards, E! Premios del Público y un Billboard Music Award, mientras que su valiente defensa de la representación y la comunidad la ha convertido en una voz cultural destacada dentro y fuera del escenario. En reconocimiento a su creciente impacto global, Becky fue incluida en la lista TIME100 Next en 2025, que honra a los líderes emergentes que están moldeando el futuro en distintos sectores. En 2024, ofreció en directo en directo una potente interpretación de su canción nominada al Oscar "The Fire Inside".