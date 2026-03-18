Caída global de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

La plataforma X presenta problemas para cargar el contenido en su versión web y móvil en distintos países y aún no hay explicaciones oficiales sobre el origen de la interrupción.
La red social X (ex twitter) registró una caída global que afecta a millones de usuarios en distintos países, con fallas tanto en su versión web como en la aplicación móvil.y el principal problema reportado es la imposibilidad de cargar el contenido del feed, lo que impide ver publicaciones, interactuar o enviar mensajes.
Los usuarios comenzaron a reportar errores de funcionamiento de forma masiva a través del sitio de monitoreo Downdetector, que reflejó un incremento de incidentes en regiones como Estados Unidos, Europa y América Latina. Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial sobre las causas del problema.
En Estados Unidos, una parte significativa de los reportes se concentró en la aplicación móvil, donde los usuarios señalaron la ausencia total de contenido, notificaciones y actividad en sus cuentas. Las fallas también se replicaron en la versión web, con errores al intentar actualizar la página.
En América Latina, países como Argentina, México, Colombia y Perú registraron inconvenientes similares, con dificultades para acceder al contenido y cargar publicaciones. La interrupción se extendió de manera simultánea en distintas regiones, lo que evidencia el alcance global del problema.
En Europa, usuarios de España también informaron fallas en el servicio, lo que consolidó el carácter internacional de la caída. En todos los casos, el error más frecuente fue la imposibilidad de visualizar el feed y la aparición de mensajes que solicitaban reintentar la carga.
El mensaje de error que se repite en la plataforma indica: “Something went wrong. Try reloading. Retry”, lo que bloquea el acceso a las funciones principales de la red social. Esta situación impide no solo consumir contenido, sino también publicar, responder mensajes o utilizar herramientas internas.
Entre las funciones afectadas se encuentra también el acceso a Grok, la herramienta de inteligencia artificial integrada en la plataforma, que no puede ser utilizada mientras persisten los problemas de conectividad.
Si bien en algunos casos la aplicación móvil comenzó a mostrar signos de restablecimiento parcial, los reportes de fallas continúan en distintas regiones, por lo que la interrupción del servicio se mantiene activa para una parte importante de los usuarios.
Hasta ahora, ni la empresa ni su propietario, Elon Musk, brindaron detalles sobre el origen de la caída ni sobre los tiempos estimados para la normalización total del servicio.
Las interrupciones de este tipo no son inéditas en la plataforma. En los últimos años, X ha registrado caídas globales que afectaron a millones de usuarios y que se manifestaron en problemas similares de carga de contenido, acceso a cuentas y funcionamiento general.
Estos incidentes suelen estar vinculados a sobrecargas en el sistema, modificaciones técnicas o cambios internos en la infraestructura de la red social, aunque en muchos casos las causas no son comunicadas oficialmente.
El episodio ocurre en un contexto de cambios recientes dentro de la plataforma, entre ellos la decisión de limitar algunas funciones de Grok a usuarios con suscripción paga, lo que forma parte de la estrategia de monetización impulsada por la compañía.
En paralelo, la herramienta de inteligencia artificial ha sido objeto de investigaciones por parte de organismos regulatorios en distintos países, luego de detectarse su uso en la generación de contenidos sensibles, lo que sumó presión sobre la empresa en materia de control y seguridad digital.
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