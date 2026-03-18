Caída global de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

En Europa, usuarios de España también informaron fallas en el servicio, lo que consolidó el carácter internacional de la caída. En todos los casos, el error más frecuente fue la imposibilidad de visualizar el feed y la aparición de mensajes que solicitaban reintentar la carga.

El mensaje de error que se repite en la plataforma indica: “Something went wrong. Try reloading. Retry”, lo que bloquea el acceso a las funciones principales de la red social. Esta situación impide no solo consumir contenido, sino también publicar, responder mensajes o utilizar herramientas internas.

Entre las funciones afectadas se encuentra también el acceso a Grok, la herramienta de inteligencia artificial integrada en la plataforma, que no puede ser utilizada mientras persisten los problemas de conectividad.

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Si bien en algunos casos la aplicación móvil comenzó a mostrar signos de restablecimiento parcial, los reportes de fallas continúan en distintas regiones, por lo que la interrupción del servicio se mantiene activa para una parte importante de los usuarios.

Elon Musk no ha dad explicaciones de la caida

Elon Musk estará a cargo del DOGE.

Hasta ahora, ni la empresa ni su propietario, Elon Musk, brindaron detalles sobre el origen de la caída ni sobre los tiempos estimados para la normalización total del servicio.

Las interrupciones de este tipo no son inéditas en la plataforma. En los últimos años, X ha registrado caídas globales que afectaron a millones de usuarios y que se manifestaron en problemas similares de carga de contenido, acceso a cuentas y funcionamiento general.

Estos incidentes suelen estar vinculados a sobrecargas en el sistema, modificaciones técnicas o cambios internos en la infraestructura de la red social, aunque en muchos casos las causas no son comunicadas oficialmente.

El episodio ocurre en un contexto de cambios recientes dentro de la plataforma, entre ellos la decisión de limitar algunas funciones de Grok a usuarios con suscripción paga, lo que forma parte de la estrategia de monetización impulsada por la compañía.

En paralelo, la herramienta de inteligencia artificial ha sido objeto de investigaciones por parte de organismos regulatorios en distintos países, luego de detectarse su uso en la generación de contenidos sensibles, lo que sumó presión sobre la empresa en materia de control y seguridad digital.