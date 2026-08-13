Camuzzi concluirá las obras pendientes en la Planta Compresora Las Armas

Por último, la mayor distribuidora de gas natural indicò que "las obras se iniciarán en el corto plazo y estarán culminadas antes del invierno de 2027. Camuzzi destaca el compromiso y acompañamiento de las autoridades competentes para lograr reencauzar esta obra estratégica para la zona".

La mayor distribuidora de gas natural de la Argentina

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas. Bajo un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 50.000 km lineales de extensión, la compañía abastece a más de 2.200.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.