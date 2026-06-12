Clonación de tarjetas: así instalan chips ocultos en cajeros automáticos para robar tu dinero

Los especialistas advierten que este tipo de ataques suele concentrarse en cajeros ubicados en zonas con poco tránsito de personas o escasa vigilancia. La instalación de los dispositivos puede pasar inadvertida durante días, permitiendo que decenas de usuarios sean víctimas antes de que el fraude sea detectado por la entidad financiera.

Detectar señales de manipulación resulta clave para evitar caer en la trampa. Los expertos recomiendan revisar visualmente la ranura de ingreso de la tarjeta, el teclado y el dispensador de efectivo antes de operar. Cualquier pieza floja, sobresaliente o con un aspecto diferente al habitual puede indicar la presencia de dispositivos fraudulentos.

Otra medida básica consiste en cubrir el teclado con la mano al ingresar el PIN. Aunque los delincuentes logren copiar los datos de la tarjeta mediante un skimmer, necesitan también la clave para acceder al dinero. Ocultar la secuencia de números reduce significativamente las posibilidades de éxito del ataque.

La clonación mediante chips ocultos no es la única amenaza presente en los cajeros automáticos. También se detectan cámaras diminutas diseñadas para grabar el ingreso de claves y dispositivos colocados en la salida de efectivo que retienen los billetes para que los delincuentes los recuperen una vez que la víctima abandona el lugar.

A estas técnicas se suman maniobras de ingeniería social en las que los estafadores se acercan al usuario para ofrecer ayuda o generar distracciones mientras observan la operación. En algunos casos aprovechan fallas simuladas del cajero para quedarse con la tarjeta o acceder a información sensible.

Ante este escenario, bancos y especialistas recomiendan activar alertas de movimientos en tiempo real, establecer límites diarios de extracción y monitorear regularmente los consumos de la cuenta. La combinación de controles tecnológicos y hábitos de seguridad sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar que una operación cotidiana termine en un fraude financiero.