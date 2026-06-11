Las amenazas del mundial 2026: entradas falsas, streaming trucho y phishing

El objetivo de estas plataformas es capturar información sensible, como números de tarjetas de crédito, credenciales de acceso y datos personales. Los atacantes aprovechan la expectativa generada por el evento para ofrecer entradas inexistentes, promociones exclusivas o paquetes de viaje supuestamente limitados, generando una sensación de urgencia que impulsa decisiones rápidas por parte de las víctimas.

Los investigadores también detectaron campañas activas en Telegram que promocionan paquetes falsos para asistir al Mundial. Las publicaciones prometen incluir vuelos, hospedaje y entradas para los partidos, pero terminan redirigiendo a páginas fraudulentas donde los usuarios completan formularios de pago y entregan información financiera que luego es utilizada por los estafadores.

La actividad maliciosa se extiende además al mundo de las apuestas deportivas. Diversos grupos criminales distribuyen aplicaciones falsas o modificadas que aparentan ser plataformas legítimas para apostar durante el campeonato. Estas aplicaciones pueden robar información personal, credenciales bancarias o incluso instalar software malicioso en los dispositivos de los usuarios.

Las redes sociales también son parte del foco

Las redes sociales también se convirtieron en un terreno fértil para las estafas. Fortinet identificó alrededor de 1.700 perfiles falsos en plataformas como Facebook e Instagram que utilizan imágenes, logos y nombres relacionados con la FIFA. Estas cuentas son utilizadas para difundir promociones fraudulentas, enlaces de phishing y campañas de desinformación dirigidas a los aficionados.

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Otro foco de preocupación son las falsas ofertas laborales publicadas en LinkedIn. Los ciberdelincuentes se presentan como reclutadores que buscan personal temporal para áreas vinculadas al Mundial, como logística, hotelería o soporte de eventos. Los postulantes son derivados a supuestas entrevistas o calendarios de reuniones que en realidad contienen formularios diseñados para capturar información personal.

Los especialistas también alertan sobre enlaces fraudulentos que prometen transmitir partidos en vivo de forma gratuita. Estas campañas suelen aparecer minutos antes del inicio de los encuentros y presionan a los usuarios para registrarse o descargar supuestos reproductores multimedia. En muchos casos, la descarga instala malware o conduce a sitios destinados al robo de credenciales.

Frente a este escenario, empresas como Check Point recomiendan verificar cuidadosamente las direcciones web antes de realizar cualquier compra o registro relacionado con el Mundial. También sugieren contratar servicios turísticos únicamente a través de canales oficiales y utilizar tarjetas de crédito, que suelen ofrecer mecanismos adicionales de protección ante posibles fraudes.

Los expertos coinciden en que la principal herramienta de defensa sigue siendo la cautela. La mayoría de estas campañas se apoya en generar urgencia y aprovechar la emoción que despierta el torneo. Tomarse unos minutos para verificar la legitimidad de una oferta, un enlace o una cuenta puede marcar la diferencia entre disfrutar del Mundial y convertirse en víctima de una estafa digital.