Cómo evitar que Google use tus búsquedas para entrenar su inteligencia artificial

La decisión refleja una tendencia cada vez más extendida dentro de la industria tecnológica. Las empresas de inteligencia artificial ya no dependen exclusivamente de información obtenida de sitios web públicos, sino que comenzaron a utilizar datos surgidos de las interacciones diarias de millones de personas con sus plataformas digitales para perfeccionar sus modelos.

Google no es la única compañía que sigue esta estrategia. OpenAI mantiene activado por defecto el uso de conversaciones para mejorar sus sistemas en cuentas personales, aunque permite deshabilitar esa opción. Anthropic también ofrece un mecanismo para compartir chats y sesiones de programación con Claude, mientras que Meta utiliza publicaciones públicas de redes sociales para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

En realidad, el aprovechamiento de datos de los usuarios para perfeccionar tecnologías no comenzó con el auge de la IA generativa. Google ya había utilizado durante años su sistema reCAPTCHA para colaborar en la digitalización de libros y periódicos, aprovechando las respuestas de millones de personas para identificar palabras que los sistemas automáticos no podían reconocer correctamente.

Quienes prefieran limitar el uso de su información pueden hacerlo desde la configuración de la cuenta de Google. Allí es posible desactivar de forma independiente las opciones "Historial de los servicios de búsqueda" y "Guardar contenido multimedia", que controlan el almacenamiento de búsquedas, imágenes, archivos, audios y videos asociados a estos servicios.

La plataforma también permite definir un período para eliminar automáticamente la información almacenada. Los usuarios pueden elegir que los datos se borren de manera automática luego de tres, 18 o 36 meses, reduciendo así la cantidad de información disponible para el funcionamiento y entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial de Google.