Crean un guante inteligente que ayuda a personas con parálisis a recuperar el agarre

Uno de los principales avances del desarrollo radica en combinar inteligencia artificial con una estructura de bajo costo. Según el equipo de la TUM, el sistema alcanza una precisión de hasta el 97% al predecir la intención de agarre, lo que lo convierte en una alternativa más accesible frente a otros dispositivos robóticos utilizados en rehabilitación.

La tecnología fue evaluada junto a una persona con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento voluntario. Aunque el participante solo conservaba un leve movimiento en el pulgar, las señales musculares detectadas por un "sensor EMG" fueron suficientes para activar el sistema neumático.

Durante las pruebas, el dispositivo reconoció correctamente cerca del 90% de los intentos de agarre. Gracias a esa asistencia, el usuario pudo manipular objetos de uso cotidiano e incluso volver a utilizar un tenedor por primera vez en cuatro años, según informaron los investigadores.

Los ensayos también mostraron que apenas cinco minutos de entrenamiento mediante un videojuego controlado con el pulgar mejoraron el rendimiento del sistema, lo que evidencia su capacidad de adaptación incluso en personas con lesiones neurológicas severas.

Los investigadores sostienen que el guante podría beneficiar a pacientes con distintos tipos de parálisis flácida, además de personas con lesiones en nervios periféricos provocadas por accidentes o enfermedades neurológicas. "En principio, este guante puede ayudar a personas con parálisis flácida, incluidas aquellas que han sufrido daño en los nervios periféricos tras accidentes de motocicleta o bicicleta, o pacientes con polineuropatía", afirmó Tobias Wächter, neurólogo de Klinik Passauer Wolf, en un comunicado difundido por la Universidad Técnica de Múnich.

El desarrollo representa un nuevo paso en la integración de inteligencia artificial, robótica blanda y tecnología textil aplicada a la rehabilitación. Si los resultados continúan siendo positivos en futuras pruebas clínicas, este tipo de dispositivos podría convertirse en una herramienta para mejorar la independencia y la calidad de vida de miles de personas con discapacidad motriz.