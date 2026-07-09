Cómo saber si tu teléfono Android tiene un virus: las señales que no debes ignorar

Las siete señales que indican que un Android podría tener un virus

Los bancos alertan que con una app de celular vacían cuentas

Uno de los primeros indicios es la aparición constante de anuncios emergentes o aplicaciones que el usuario no recuerda haber instalado. Según los especialistas, este comportamiento puede estar relacionado con la presencia de adware u otros programas maliciosos que operan en segundo plano.

Otra señal habitual es el sobrecalentamiento del dispositivo, acompañado por una disminución del rendimiento. Cuando el teléfono ejecuta procesos maliciosos de manera permanente, consume más recursos del sistema, provocando lentitud, bloqueos y una temperatura superior a la normal.

También es motivo de alerta si familiares o contactos comienzan a recibir mensajes o correos electrónicos sospechosos enviados desde la cuenta del usuario sin su autorización. En esos casos, el malware podría haber obtenido acceso a la agenda de contactos para intentar propagarse mediante enlaces fraudulentos.

Los especialistas también recomiendan prestar atención a movimientos bancarios desconocidos o compras no autorizadas. Algunos programas maliciosos están diseñados para robar información financiera y realizar operaciones sin el consentimiento del propietario del dispositivo.

Por último, un aumento repentino en el consumo de datos móviles o una descarga mucho más rápida de la batería pueden indicar que el teléfono está enviando información a servidores controlados por ciberdelincuentes o ejecutando tareas ocultas de forma permanente. Detectar cualquiera de estas señales y actuar de inmediato puede evitar el robo de información y reducir el impacto de una posible infección.