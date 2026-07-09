Cómo saber si tu teléfono Android tiene un virus: las señales que no debes ignorar

Los expertos en ciberseguridad adviertieron que anuncios emergentes, sobrecalentamiento y un consumo inusual de batería o datos pueden indicar una infección por malware.
Los teléfonos Android se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, y una infección por malware (mensajes con virus) puede comprometer tanto el funcionamiento del dispositivo como la seguridad de la información persona, por lo que especialistas en ciberseguridad advirtieron que existen señales claras que permiten detectar un posible virus antes de que cause daños mayores.
El impacto de este tipo de amenazas va más allá de la lentitud del equipo. Un celular infectado puede exponer datos bancarios, credenciales de acceso, contactos y otra información sensible. Identificar los síntomas a tiempo resulta clave para evitar fraudes y proteger la privacidad del usuario.
Las infecciones suelen producirse por prácticas de uso poco seguras. Abrir enlaces o archivos adjuntos de remitentes desconocidos, ingresar a sitios web sospechosos o descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales como Google Play Store son algunas de las vías más frecuentes utilizadas para distribuir software malicioso.
También representan un riesgo las redes wifi públicas sin protección, ya que pueden ser aprovechadas por atacantes para interceptar información o instalar malware. Los delincuentes informáticos suelen ocultar estos programas dentro de aplicaciones aparentemente legítimas para engañar a los usuarios.
Uno de los primeros indicios es la aparición constante de anuncios emergentes o aplicaciones que el usuario no recuerda haber instalado. Según los especialistas, este comportamiento puede estar relacionado con la presencia de adware u otros programas maliciosos que operan en segundo plano.
Otra señal habitual es el sobrecalentamiento del dispositivo, acompañado por una disminución del rendimiento. Cuando el teléfono ejecuta procesos maliciosos de manera permanente, consume más recursos del sistema, provocando lentitud, bloqueos y una temperatura superior a la normal.
También es motivo de alerta si familiares o contactos comienzan a recibir mensajes o correos electrónicos sospechosos enviados desde la cuenta del usuario sin su autorización. En esos casos, el malware podría haber obtenido acceso a la agenda de contactos para intentar propagarse mediante enlaces fraudulentos.
Los especialistas también recomiendan prestar atención a movimientos bancarios desconocidos o compras no autorizadas. Algunos programas maliciosos están diseñados para robar información financiera y realizar operaciones sin el consentimiento del propietario del dispositivo.
Por último, un aumento repentino en el consumo de datos móviles o una descarga mucho más rápida de la batería pueden indicar que el teléfono está enviando información a servidores controlados por ciberdelincuentes o ejecutando tareas ocultas de forma permanente. Detectar cualquiera de estas señales y actuar de inmediato puede evitar el robo de información y reducir el impacto de una posible infección.