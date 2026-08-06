Los niños pequeños que usan más las redes sociales tienen peores notas en el colegio

Los autores del trabajo sostienen que el principal factor detrás de este fenómeno es la capacidad de distracción que generan los teléfonos móviles y las plataformas sociales durante momentos clave para el aprendizaje. La exposición temprana, indican, puede afectar la concentración y los hábitos de estudio de los menores.

El estudio encontró una excepción relevante. A diferencia de lo observado en lengua y matemáticas, el rendimiento en inglés no mostró una relación negativa con el uso temprano de redes sociales. Los investigadores consideran que esto podría explicarse por la gran cantidad de contenidos disponibles en ese idioma, que favorecen un aprendizaje informal entre los adolescentes.

A partir de estos resultados, los especialistas proponen fortalecer los programas de alfabetización digital en las escuelas y avanzar hacia mecanismos que retrasen el acceso de los menores a las redes sociales. También plantean la necesidad de que las plataformas adopten herramientas de diseño orientadas a proteger a los usuarios más jóvenes.

La publicación coincide con un momento de creciente debate internacional sobre el uso de redes sociales por parte de menores. En los últimos meses, distintos países comenzaron a discutir restricciones de acceso y nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas, a partir de la preocupación por el impacto que estas plataformas pueden tener en el desarrollo y el aprendizaje.

Australia fue el primer país en aprobar una prohibición para que los menores de 16 años utilicen redes sociales, mientras que Francia avanzó con un proyecto para fijar el límite en los 15 años. Medidas similares también se analizan en España, el Reino Unido y otros países europeos.

En paralelo, la Unión Europea estudia nuevas regulaciones centradas en el principio de "safe by design", que busca trasladar parte de la responsabilidad a las propias plataformas digitales para que desarrollen entornos más seguros para los menores. En Italia, donde se realizó la investigación, el Gobierno descartó impulsar una prohibición general al considerar que ese tipo de restricciones puede eludirse fácilmente mediante los actuales sistemas de verificación de edad.