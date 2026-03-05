Cómo detectar llamadas fraudulentas: los prefijos que deben encender la alarma ante estafas

La advertencia se centra en números que utilizan indicativos de países como Albania, Etiopía, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria, entre otros, con los que los delincuentes realizan llamadas breves que se cortan antes de que el usuario atienda, con el objetivo de que la víctima devuelva la comunicación y active sistemas de tarificación internacional con costos muy altos por minuto.

Este esquema, conocido como “la estafa de la llamada perdida”, se basa en la curiosidad o la preocupación del usuario al ver un número desconocido en su historial, y al devolver la llamada, el sistema conecta con líneas de tarificación especial que pueden generar cargos de varios dólares por minuto, parte de los cuales terminan en manos de los operadores del fraude.

Además del impacto económico inmediato, las autoridades advierten que estas comunicaciones pueden ser el primer paso de ataques más complejos. En algunos casos, la llamada conecta con grabaciones o con personas que intentan obtener información personal, datos bancarios o credenciales de acceso mediante técnicas de ingeniería social.

La expansión de este tipo de fraudes coincide con el crecimiento de las estafas digitales en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los delincuentes combinan llamadas internacionales con mensajes que incluyen enlaces sospechosos, errores ortográficos o solicitudes urgentes de dinero para aumentar la presión sobre la víctima.

¿Cuáles son los prefijos internacionales vinculados a estafas telefónicas?

+855 – Camboya

+355 – Albania

+225 – Costa de Marfil

+233 – Ghana

+234 – Nigeria

+251 – Etiopía

+27 – Sudáfrica

+62 – Indonesia

Cómo identificar que una llamada puede ser una estafa

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan prestar atención a ciertas señales de alerta. Una llamada que se corta rápidamente y proviene de un número internacional desconocido suele formar parte de esta modalidad de fraude. En muchos casos, el número no vuelve a comunicarse ni deja mensajes, ya que el objetivo es que el usuario devuelva la llamada por iniciativa propia.

También es frecuente que estos números utilicen prefijos de países lejanos o poco habituales para el usuario. Ante esta situación, la recomendación es no devolver la llamada y realizar una búsqueda rápida en internet para comprobar si el número ya fue reportado como fraudulento por otros usuarios.

Los expertos también aconsejan utilizar herramientas de bloqueo o identificación de llamadas sospechosas que ofrecen muchas compañías telefónicas. Estas funciones permiten filtrar números potencialmente peligrosos y reducir el riesgo de caer en este tipo de esquemas.

En el caso de las aplicaciones de mensajería, los especialistas sugieren no responder mensajes de desconocidos, evitar hacer clic en enlaces externos y nunca compartir códigos de verificación ni datos bancarios. Por ejemplo, el propio soporte de WhatsApp recuerda que el servicio es gratuito y que ninguna comunicación legítima solicitará pagos ni información financiera para mantener activa una cuenta.

Si un usuario devuelve una de estas llamadas y detecta cargos inesperados en su factura, la recomendación es contactar de inmediato con su proveedor de servicio telefónico para reportar el incidente. Una respuesta rápida puede ayudar a limitar el impacto económico y a bloquear nuevas comunicaciones provenientes de números asociados a este tipo de fraude.