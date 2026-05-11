Motorola ofrece hasta 25% off y hasta 24 cuotas sin interés en smartphones

En el marco del Hot Sale, Motorola lanzó una serie de ofertas -vigentes del 11 al 13 de mayo- del en algunos de sus móviles que están disponibles en su tienda oficial on line.
Motorola se suma una vez más al Hot Sale con propuestas especiales para que más usuarios puedan acceder a dispositivos innovadores, potentes y con diseño premium.
Del 11 al 13 de mayo, la marca ofrecerá hasta 25% off, hasta 24 cuotas sin interés, accesorios incluidos y envío gratis en equipos seleccionados a través de la tienda oficial, Motorola Flagship Stores, Motorola Store y principales operadores y retailers del país.
En esta nueva edición, Motorola reafirma su compromiso de acercar tecnología de última generación a más personas, combinando innovación, inteligencia artificial, fotografía avanzada y experiencias premium para todos los estilos de vida.
La generación de plegables de Motorola redefine la experiencia premium móvil. El motorola razr 60 ultra incorpora la plataforma Snapdragon® 8 Elite de 3nm, convirtiéndose en el plegable más potente del mercado. Además, cuenta con una pantalla interna pOLED de 7”, la más grande de su categoría, y una pantalla externa de 4” protegida con Gorilla® Glass-Ceramic.
Su sistema de cámaras incluye triple sensor de 50 MP, lente ultra gran angular, Super Zoom y grabación Dolby Vision®, complementados por funciones avanzadas de moto ai para optimizar cada captura. También incorpora batería de 4700 mAh con cargador TurboPower™ de 68W incluido en caja, bisagra reforzada con titanio y protección IP48.
Este equipo se puede conseguir a un precio de 1.999.999(antes 2.399.999), en hasta 24 cuotas sin interés y envío gratis.
El motorola razr 60 combina diseño icónico, materiales premium y una resistencia pensada para acompañar el ritmo del día a día. La nueva generación de plegables incorpora una bisagra reforzada con titanio, hasta cuatro veces más resistente que el acero inoxidable de grado quirúrgico, permitiendo soportar un 35% más de pliegues que la generación anterior para una mayor durabilidad a largo plazo.
Además, el dispositivo cuenta con protección IP48 contra agua y polvo, capaz de resistir inmersiones en hasta 1,5 metros de agua dulce durante 30 minutos. Su pantalla externa está protegida con Corning Gorilla Glass-Ceramic, ofreciendo una mayor resistencia frente a caídas y rayones. Todo esto se complementa con acabados de lujo inspirados en materiales como Alcántara y madera natural, logrando un equilibrio entre sofisticación, innovación y durabilidad.
Este equipo se puede conseguir a un precio de 999.999(antes 1.399.999), en hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis.
El motorola edge 60 combina diseño premium, resistencia avanzada y capacidades fotográficas profesionales en un dispositivo pensado para quienes buscan una experiencia superior. Su diseño quad-curved ultradelgado incorpora una pantalla pOLED de 6,7” con resolución 1.5K, ofreciendo imágenes más nítidas, fluidas e inmersivas, complementadas con sonido Dolby Atmos para una experiencia de entretenimiento envolvente.
Además, cuenta con materiales duraderos y certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, brindando protección frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas. En fotografía, incorpora una cámara principal Sony LYTIA™ 700C de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañada por lentes avanzados y tecnología moto ai con Photo Enhancement Engine para mejorar automáticamente colores, detalles y texturas. Sus cámaras también cuentan con certificaciones Pantone Validated™ y Pantone SkinTone™, garantizando una reproducción de color más precisa y realista.
Este equipo se puede conseguir a un precio de 899.999 (antes 999.999), en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.
El motorola edge 60 fusion combina diseño premium, durabilidad avanzada y rendimiento pensado para acompañar el ritmo del día a día. Su diseño quad-curved ultradelgado incorpora una pantalla de resolución 1.5K que brinda una experiencia visual más inmersiva y fluida, mientras que sus acabados texturizados y colores certificados por Pantone aportan una estética sofisticada y cómoda al tacto.
Además, cuenta con certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y protección Corning Gorilla Glass 7i, ofreciendo resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas. En fotografía, incorpora una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C, estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional para capturar imágenes más nítidas y detalladas en cualquier situación.
El motorola edge 60 fusion también ofrece una experiencia confiable gracias a su batería de 5200 mAh con carga rápida TurboPower™ de 68W. Además, incluye carcasa, cable y cargador dentro de la caja para una experiencia más completa desde el primer momento.
Este equipo se puede conseguir a un precio de $ 699.999 (antes $799.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis.
Los nuevos integrantes de la familia moto g elevan el estándar de la gama media gracias a su combinación de rendimiento, fotografía avanzada y durabilidad. El moto g77 incorpora una cámara de 108 MP con zoom 3x sin pérdida de calidad, mientras que el moto g67 integra un sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel.
Ambos dispositivos cuentan con pantalla Extreme AMOLED de 6,8” con tasa de refresco de 120 Hz, batería de 5200 mAh con carga TurboPower™ 30 y altavoces estéreo con Dolby Atmos® y sonido Hi-Res. También integran funciones moto ai para retratos inteligentes, captura automática de sonrisas y herramientas de edición avanzada con Google Photos.
Además, ofrecen resistencia de grado militar MIL-STD-810H, protección Gorilla® Glass 7i y certificación IP64.
El moto g77 estará disponible por $599.999 (antes $699.999), mientras que el moto g67 podrá conseguirse por $549.999 (antes $599.999), ambos con hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.
El moto g17 combina fotografía, rendimiento y entretenimiento en un diseño premium. Cuenta con una cámara principal Sony LYTIA 600 de 50 MP con lente ultra gran angular y una cámara frontal de 32 MP, la más avanzada en un moto g. Además, incorpora procesador MediaTek Helio G81 Extreme, hasta 12 GB de RAM con RAM Boost y batería de 5200 mAh con carga TurboPower.
Su pantalla Full HD+ junto al sonido estéreo con Dolby Atmos ofrecen una experiencia inmersiva, mientras que las funciones impulsadas por IA, como Chat with Gemini y Circle to Search, potencian la productividad y creatividad. Todo en un diseño inspirado en cuero con protección Corning Gorilla Glass 3 y colores Pantone.
El moto g17 en su versión de 128 GB se puede conseguir a un precio de $299.999 (antes $349.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis. Por su parte, el moto g17 en su versión de 256 GB estará disponible por $349.999 (antes 399.999), ambos con hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.
Otros dispositivos que también participarán del Hot Sale:
