Conferencia ECONTECH 2026 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

WhatsApp Image 2026-04-17 at 10.31.22 AM De izquierda a derecha: Natalia Indelicato, César Albornoz, Ariel Szarfsztejn, Emiliano Yacobitti, Gabriela Russo y Rubén Arena.

La jornada tuvo como objetivo ofrecer una experiencia integral que combinara formación, práctica y vinculación profesional. En ese sentido, incluyó más de 15 paneles y una feria de empleo destinada a estudiantes y graduados, con la presencia de empresas como EY, PwC, KPMG, Lisicki Litvin & Abelovich, Sancor Salud, TRP, Globant, Softtek, Naranja X, Pan American Energy, Chevron, ExxonMobil, Banco Patagonia, Axira, Balanz, Renault, Terminales Río de la Plata y OSDEPYM.

Además, en la denominada “Carpa Tech” se desarrollaron experiencias inmersivas, dinámicas lúdicas y espacios de networking orientados a generar vínculos entre los participantes y actores clave del mercado. Las propuestas incluyeron desde realidad virtual hasta interacción con robots y competencias contra sistemas automatizados.