Conferencia ECONTECH 2026 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

El evento reunió a referentes del ámbito tecnológico y empresarial para analizar el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas habilidades en el mundo laboral.
Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, encabezó una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA durante la ECONTECH 2026, un encuentro centrado en la transformación digital, la innovación y los desafíos del mercado laboral actual.
Bajo la consigna “Vivir la transformación digital en primera persona”, el evento abordó los avances de la inteligencia artificial aplicados al mundo del trabajo, con una propuesta enfocada en el impacto concreto de estas tecnologías en el desarrollo profesional.
El encuentro contó con la participación de referentes de alcance internacional como Szarfsztejn; Patricia Jebsen, especialista en transformación digital; Gabriel Antelo, Global VP of Technology Strategic Partnerships de Globant; y Walter Castro, orador en inteligencia artificial generativa.
Durante su exposición, Szarfsztejn, licenciado en Economía por la UBA, sostuvo que “el futuro profesional exige pensamiento crítico, aprendizaje constante y dominio de tecnologías como la IA, que ya está integrada al trabajo”. En esa línea, remarcó que las trayectorias laborales “no son lineales” y que el crecimiento implica salir de la zona de confort, aprovechar oportunidades y capitalizar cada experiencia con paciencia. Además, expresó su “orgullo y emoción por volver a su facultad” y valoró la posibilidad de compartir su recorrido.
La jornada tuvo como objetivo ofrecer una experiencia integral que combinara formación, práctica y vinculación profesional. En ese sentido, incluyó más de 15 paneles y una feria de empleo destinada a estudiantes y graduados, con la presencia de empresas como EY, PwC, KPMG, Lisicki Litvin & Abelovich, Sancor Salud, TRP, Globant, Softtek, Naranja X, Pan American Energy, Chevron, ExxonMobil, Banco Patagonia, Axira, Balanz, Renault, Terminales Río de la Plata y OSDEPYM.
Además, en la denominada “Carpa Tech” se desarrollaron experiencias inmersivas, dinámicas lúdicas y espacios de networking orientados a generar vínculos entre los participantes y actores clave del mercado. Las propuestas incluyeron desde realidad virtual hasta interacción con robots y competencias contra sistemas automatizados.