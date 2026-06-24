Corea del Sur crea un sistema para convertir el calor de los centros de datos en electricidad

Investigadores desarrollaron una tecnología basada en nanotubos de silicio que permite recuperar energía del calor generado por servidores, baterías y plantas industriales.
El crecimiento de la inteligencia artificial y de los centros de datos impulsó una nueva carrera tecnológica: recuperar el calor que generan los servidores y transformarlo nuevamente en electricidad. En ese contexto, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (POSTECH), en Corea del Sur, desarrollaron un sistema que promete convertir ese calor residual en energía aprovechable mediante materiales abundantes y de bajo costo.
La tecnología se basa en nanotubos huecos de silicio capaces de capturar calor desperdiciado con una eficiencia muy superior a la de las estructuras convencionales. El avance podría abrir la puerta a una nueva generación de sistemas energéticos para centros de datos, vehículos eléctricos e instalaciones industriales.
El problema que busca resolver es cada vez más relevante. Cada consulta realizada a herramientas de inteligencia artificial, cada operación en la nube y cada proceso ejecutado en un centro de datos genera calor. A medida que aumenta la demanda de servicios digitales, también crece la cantidad de energía que termina disipándose en el ambiente sin ser utilizada.
Durante años, la industria intentó recuperar parte de esa energía mediante dispositivos termoeléctricos. Sin embargo, estas soluciones suelen depender de materiales escasos y costosos, como el bismuto y el telurio, cuya disponibilidad está condicionada por cadenas de suministro limitadas. El equipo liderado por el profesor Chang-Ki Baek y el investigador Ki Yeong Kim apostó por una alternativa diferente. En lugar de utilizar nanohilos sólidos de silicio, desarrolló nanotubos huecos capaces de modificar el comportamiento térmico del material a escala nanométrica.
Las pruebas mostraron que esta nueva estructura reduce la conductividad térmica en aproximadamente un 70% respecto de los diseños convencionales. Además, los nanotubos lograron mantener temperaturas hasta un 33% más bajas incluso cuando presentaban la misma superficie que los cables sólidos.
La mejora se explica por un fenómeno conocido como localización de fonones. Los fonones son las vibraciones atómicas responsables de transportar calor dentro de un material. En los nanotubos huecos, esas vibraciones quedan atrapadas en regiones específicas, dificultando la transferencia térmica y favoreciendo la captura de energía.
Uno de los principales atractivos del desarrollo es que utiliza silicio, el mismo material que domina la industria mundial de semiconductores. Esto permite aprovechar procesos de fabricación ya existentes y reduce la dependencia de minerales estratégicos o de difícil acceso.
Los investigadores destacaron que la compatibilidad con la infraestructura actual de producción de chips podría acelerar la llegada de esta tecnología al mercado. Además, ofrecería una cadena de suministro más estable en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y problemas de abastecimiento de materias primas.
Si logra escalarse industrialmente, el sistema podría integrarse en centros de datos, sistemas de almacenamiento energético y fábricas para reutilizar parte del calor que hoy se pierde. En un escenario donde la inteligencia artificial incrementa el consumo energético global, convertir ese desperdicio térmico en electricidad aparece como una de las soluciones más prometedoras para mejorar la eficiencia de la infraestructura digital.
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