Corea del Sur crea un sistema para convertir el calor de los centros de datos en electricidad

Las pruebas mostraron que esta nueva estructura reduce la conductividad térmica en aproximadamente un 70% respecto de los diseños convencionales. Además, los nanotubos lograron mantener temperaturas hasta un 33% más bajas incluso cuando presentaban la misma superficie que los cables sólidos.

La mejora se explica por un fenómeno conocido como localización de fonones. Los fonones son las vibraciones atómicas responsables de transportar calor dentro de un material. En los nanotubos huecos, esas vibraciones quedan atrapadas en regiones específicas, dificultando la transferencia térmica y favoreciendo la captura de energía.

Uno de los principales atractivos del desarrollo es que utiliza silicio, el mismo material que domina la industria mundial de semiconductores. Esto permite aprovechar procesos de fabricación ya existentes y reduce la dependencia de minerales estratégicos o de difícil acceso.

Los investigadores destacaron que la compatibilidad con la infraestructura actual de producción de chips podría acelerar la llegada de esta tecnología al mercado. Además, ofrecería una cadena de suministro más estable en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y problemas de abastecimiento de materias primas.

Si logra escalarse industrialmente, el sistema podría integrarse en centros de datos, sistemas de almacenamiento energético y fábricas para reutilizar parte del calor que hoy se pierde. En un escenario donde la inteligencia artificial incrementa el consumo energético global, convertir ese desperdicio térmico en electricidad aparece como una de las soluciones más prometedoras para mejorar la eficiencia de la infraestructura digital.