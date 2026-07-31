Milei recibió al presidente de Corea del Sur: los ejes del encuentro

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral en Casa Rosada con el Presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung. pic.twitter.com/X1huy8lIln — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 31, 2026

Participaron por el gobierno argentino Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Luis Caputo, ministro de Economía; Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

En tanto por Corea estuvieron, Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores; Kim Jeong-Kwan, ministro de Comercio, Industria y Recursos; Wi Sung-Iac, Director de Seguridad Nacional de la Presidencia; Lee Chong-Hwa, embajador de la República de Corea; Lim Woong-Soon, Segundo Secretario de Seguridad Nacional y Kang Yu-Jung, portavoz Principal de la Presidencia

Acuerdo de cooperación en minerales críticos

Además, Quirno informó que previamente, en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, Argentina y Corea del Sur firmó un Memorándum de Entendimiento para profundizar la cooperación en minerales críticos, especialmente en litio.

"El acuerdo convierte la complementariedad entre nuestros países en una agenda ambiciosa que busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento. Además, este instrumento permitirá ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro seguras y previsibles para las industrias de baterías y tecnología avanzada", detalló el funcionario en su cuenta de X.

Quirno sostuvo también que "la presencia de POSCO en la Argentina ya demuestra la escala de lo que podemos construir juntos" y que "los minerales críticos son el puente entre los recursos de la Argentina y las industrias que están definiendo el futuro".

"Nuestra alianza se traducirá en inversión, producción, empleo y una mayor presencia argentina en las cadenas globales de tecnología", cerró.