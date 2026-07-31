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Milei recibió al presidente de Corea del Sur: los ejes del encuentro

Con la presencia de funcionarios de ambos países, se reunieron en Casa Rosada. También firmaron un Memorándum de cooperación en minerales críticos.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y luego se llevó a cabo una audiencia ampliada con funcionarios de ambos países.

Durante el encuentro, el presidente Lee felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI, informó Presidencia en un comunicado.

Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos, se indicó.

Participaron por el gobierno argentino Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Luis Caputo, ministro de Economía; Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

En tanto por Corea estuvieron, Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores; Kim Jeong-Kwan, ministro de Comercio, Industria y Recursos; Wi Sung-Iac, Director de Seguridad Nacional de la Presidencia; Lee Chong-Hwa, embajador de la República de Corea; Lim Woong-Soon, Segundo Secretario de Seguridad Nacional y Kang Yu-Jung, portavoz Principal de la Presidencia

Acuerdo de cooperación en minerales críticos

Además, Quirno informó que previamente, en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, Argentina y Corea del Sur firmó un Memorándum de Entendimiento para profundizar la cooperación en minerales críticos, especialmente en litio.

ADEMÁS: Las 10 definiciones destacadas de Milei al hablar por cadena nacional

"El acuerdo convierte la complementariedad entre nuestros países en una agenda ambiciosa que busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento. Además, este instrumento permitirá ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro seguras y previsibles para las industrias de baterías y tecnología avanzada", detalló el funcionario en su cuenta de X.

Quirno sostuvo también que "la presencia de POSCO en la Argentina ya demuestra la escala de lo que podemos construir juntos" y que "los minerales críticos son el puente entre los recursos de la Argentina y las industrias que están definiendo el futuro".

"Nuestra alianza se traducirá en inversión, producción, empleo y una mayor presencia argentina en las cadenas globales de tecnología", cerró.

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