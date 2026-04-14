Después de Artemis II: cómo sigue el programa lunar de la NASA

La NASA avanza en su programa Artemis con nuevas misiones clave para instalar una presencia humana permanente, con participación del sector privado y aliados internacionales.
La NASA confirmó que avanzará en la construcción de una base permanente en la Luna tras los resultados de Artemis II, una misión que marcó un nuevo hito en la exploración tripulada y permitió validar tecnologías clave para las próximas etapas del programa.
El organismo ya reorganizó su hoja de ruta y estableció que Artemis III y Artemis IV serán misiones determinantes para probar los sistemas de alunizaje y comenzar el despliegue de infraestructura en la superficie lunar, con el objetivo de sostener presencia humana continua en los próximos años.
Artemis II dejó resultados relevantes para esa planificación. La misión logró imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna, registró un eclipse solar desde órbita lunar y estableció un récord de distancia para vuelos tripulados, validando operaciones en un entorno de alta complejidad.
Con ese punto de partida, la NASA definió un esquema por fases para avanzar hacia una base lunar. La primera etapa estará centrada en misiones de prueba, donde se evaluarán tecnologías críticas antes de concretar descensos tripulados.
En ese marco, Artemis III ya no será un alunizaje directo como se preveía inicialmente. La misión se utilizará para probar los módulos desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Los astronautas acoplarán la cápsula Orion a estos sistemas en órbita terrestre para validar su funcionamiento antes de utilizarlos en superficie.
La competencia entre ambas compañías es clave en este proceso. Blue Origin apunta a realizar pruebas no tripuladas de su módulo Blue Moon en el corto plazo, mientras que SpaceX continúa ajustando su sistema basado en Starship, que aún presenta demoras en su desarrollo.
Superada esa etapa, Artemis IV marcará el inicio de operaciones sobre la Luna. La NASA prevé que los astronautas utilicen módulos comerciales para descender a la superficie y comenzar a desplegar equipamiento, en una misión programada para comienzos de 2028.
El plan contempla una primera fase de exploración con envío de vehículos, instrumentos científicos y sistemas de energía y comunicación. El objetivo es entender cómo operar de forma sostenida en el entorno lunar antes de avanzar con infraestructura más compleja.
En una segunda etapa, la agencia buscará instalar estructuras habitables parciales y establecer un sistema logístico regular. Esto incluye la colaboración con Japón, que desarrolla un vehículo presurizado para la movilidad de astronautas en la superficie.
La fase final apunta a consolidar una presencia humana permanente. Esto implica ampliar la capacidad de los módulos, garantizar suministros constantes y transformar las misiones temporales en estadías prolongadas.
El programa Artemis también se apoya en acuerdos internacionales. La NASA ya confirmó la participación de países como Italia y Canadá, mientras continúa sumando socios para el desarrollo de hábitats, transporte y soporte técnico.
Este rediseño responde a una estrategia más amplia de Estados Unidos para sostener su liderazgo en la exploración espacial, integrando al sector privado en misiones críticas y acelerando el desarrollo de infraestructura fuera de la Tierra.