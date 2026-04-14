Después de Artemis II: cómo sigue el programa lunar de la NASA

En ese marco, Artemis III ya no será un alunizaje directo como se preveía inicialmente. La misión se utilizará para probar los módulos desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Los astronautas acoplarán la cápsula Orion a estos sistemas en órbita terrestre para validar su funcionamiento antes de utilizarlos en superficie.

La competencia entre ambas compañías es clave en este proceso. Blue Origin apunta a realizar pruebas no tripuladas de su módulo Blue Moon en el corto plazo, mientras que SpaceX continúa ajustando su sistema basado en Starship, que aún presenta demoras en su desarrollo.

Superada esa etapa, Artemis IV marcará el inicio de operaciones sobre la Luna. La NASA prevé que los astronautas utilicen módulos comerciales para descender a la superficie y comenzar a desplegar equipamiento, en una misión programada para comienzos de 2028.

El plan de la NASA para colonizar la luna

La imagen subida ayer por la NASA a sus redes sociales. La imagen subida ayer por la NASA a sus redes sociales.

El plan contempla una primera fase de exploración con envío de vehículos, instrumentos científicos y sistemas de energía y comunicación. El objetivo es entender cómo operar de forma sostenida en el entorno lunar antes de avanzar con infraestructura más compleja.

En una segunda etapa, la agencia buscará instalar estructuras habitables parciales y establecer un sistema logístico regular. Esto incluye la colaboración con Japón, que desarrolla un vehículo presurizado para la movilidad de astronautas en la superficie.

La fase final apunta a consolidar una presencia humana permanente. Esto implica ampliar la capacidad de los módulos, garantizar suministros constantes y transformar las misiones temporales en estadías prolongadas.

El programa Artemis también se apoya en acuerdos internacionales. La NASA ya confirmó la participación de países como Italia y Canadá, mientras continúa sumando socios para el desarrollo de hábitats, transporte y soporte técnico.

Este rediseño responde a una estrategia más amplia de Estados Unidos para sostener su liderazgo en la exploración espacial, integrando al sector privado en misiones críticas y acelerando el desarrollo de infraestructura fuera de la Tierra.