Día del Padre: regalos Motorola con descuentos de hasta 25% y hasta 18 cuotas sin interés

Qué celular Motorola regalar para el Día del Padre

Desde smartphones premium plegables hasta equipos con batería de larga duración y cámaras potenciadas con IA, Motorola ofrece alternativas para distintos perfiles de usuarios y presupuestos.

motorola-razr-60-ultra-10 (1) Promo Mundial 2026: Motorola ofrece hasta 25% de descuento, 12 cuotas sin interés

motorola razr 60 ultra: potencia, IA y diseño premium

Para quienes buscan regalar un smartphone premium, el motorola razr 60 ultra incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite de 3nm, orientada al máximo rendimiento y experiencias avanzadas con inteligencia artificial.

El dispositivo cuenta con batería de 4700 mAh y cargador TurboPower de 68W incluido en la caja. Además, suma bisagra reforzada con titanio y certificación IP48 contra polvo y agua.

Su pantalla interna pOLED de 7 pulgadas posee certificación Pantone, mientras que la pantalla externa de 4 pulgadas está protegida con Gorilla® Glass-Ceramic, ofreciendo mayor resistencia a caídas.

En fotografía, integra un sistema de triple cámara de 50 MP, lente ultra gran angular, Super Zoom y grabación Dolby Vision®, acompañado por una cámara frontal de 50 MP. Gracias a moto ai, optimiza automáticamente las capturas para obtener imágenes más nítidas y realistas.

El motorola razr 60 ultra está disponible en colores Pantone exclusivos: PANTONE Scarab, PANTONE Mountain Trail y PANTONE Rio Red.

Precio: desde $1.999.999 (antes $2.399.999), hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis.

motorola razr 60: resistencia y pantalla externa funcional

El motorola razr 60 apunta a usuarios que priorizan resistencia, diseño plegable y practicidad. Incorpora placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra polvo y agua.

Está equipado con procesador MediaTek Dimensity 7400X, optimizado para funciones de IA, junto con batería de 4500 mAh y cargador TurboPower de 30W incluido.

Su pantalla interna pOLED HDR10+ de 6,9 pulgadas se complementa con una pantalla externa de 3,6 pulgadas que permite acceder rápidamente a aplicaciones y notificaciones sin abrir el equipo.

El sistema fotográfico incluye cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 13 MP y cámara frontal de 32 MP.

Está disponible en PANTONE Gibraltar Sea y PANTONE Lightest Sky.

Precio: desde $999.999 (antes $1.399.999), hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

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motorola edge 70 fusion: pantalla de 144 Hz y batería para todo el día

El motorola edge 70 fusion incorpora la primera pantalla cuádruple curvada de 144 Hz del mundo, con brillo máximo de 5.200 nits y colores validados por Pantone.

La pantalla Extreme AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Super HD 1.5K apunta a quienes consumen deportes, series y videojuegos desde el celular.

Además de diseño premium inspirado en nailon y lino, el dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, estándares militares MIL-STD 810H y protección Corning Gorilla Glass 7i.

En rendimiento, suma procesador Snapdragon 7s Gen 3 y batería de 5.200 mAh con carga TurboPower de 68W.

El apartado fotográfico integra sensor Sony LYTIA 710 de 50 MP con estabilización óptica (OIS), lente ultrawide y macro de 13 MP y cámara selfie de 32 MP.

Precio: desde $799.999 (antes $899.999), hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

moto g77 y moto g67: batería, durabilidad y cámaras con IA

Los moto g77 y moto g67 están pensados para quienes buscan pantalla grande, batería duradera y resistencia para el uso diario.

Ambos equipos poseen pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, mayor brillo y resolución mejorada respecto a generaciones anteriores.

También ofrecen durabilidad de grado militar, protección Corning Gorilla Glass 7i y resistencia al agua IP64.

En potencia, integran chipsets de alto rendimiento, moto g67 con hasta 12 GB con RAM Boost y moto g 77 con hasta 24GB con RAM Boost, ambos con 256GB de almacenamiento interno, acompañados por batería de 5200 mAh.

En cámaras, el moto g77 incorpora sensor principal de 108 MP con zoom 3x sin pérdida de calidad, mientras que el moto g67 utiliza sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP. Ambos incluyen funciones de moto ai.

Además, cuentan con sonido Dolby Atmos y compatibilidad con Google Gemini.

Precios:

moto g77: desde $549.999 (antes $699.999), hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis.

moto g67: desde $499.999 (antes $599.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g17: una opción accesible con NFC y pantalla Full HD+

Para quienes buscan un smartphone más accesible para regalar en el Día del Padre, el moto g17 combina pantalla Full HD+ de 6.7 pulgadas, brillo de hasta 1.050 nits y sonido Dolby Atmos®.

El equipo incorpora protección IP64, Corning Gorilla Glass 3 y terminación en cuero vegano.

En cámaras, ofrece sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP, lente ultra gran angular de 5 MP y cámara frontal de 32 MP.

Está impulsado por procesador MediaTek Helio G81 Extreme y batería de 5.200 mAh con carga TurboPower de 18W.

También suma NFC, Bluetooth 5.4, WiFi 5 GHz, Google Gemini y Circle to Search.

Precio:

versión 256 GB desde $349.999 (antes $399.999), hasta 6 cuotas sin interés

versión 128 GB desde $299.999 (antes $349.999), hasta 6 cuotas sin interés

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