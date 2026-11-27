Ken Kutaragi, uno de los desarrolladores de la primera "PlayStation" planteó que los avances tecnológicos y el aumento de los costos del hardware podrían cambiar la industria de los videojuegos.
Ken Kutaragi, uno de los principales responsables de la creación de PlayStation, advirtió que las consolas tradicionales podrían dejar de ser necesarias en el futuro. El exdirectivo de Sony considera que el encarecimiento de los componentes y los avances tecnológicos pueden modificar la manera en que los usuarios acceden a los videojuegos.
Durante una entrevista con The Game Business, Kutaragi planteó la posibilidad de que los jugadores ya no necesiten comprar dispositivos especializados para disfrutar de sus títulos. “Quizá llegue un momento en que no necesitemos consolas en absoluto. Es un peligro real”, afirmó.
Kutaragi tuvo un papel central en el desarrollo de la primera PlayStation, lanzada por Sony en Japón en 1994. Su trabajo fue determinante para el ingreso de la compañía al mercado de los videojuegos y su posterior competencia con fabricantes que ya tenían una presencia consolidada en la industria.
Uno de los factores que respaldan su planteo es el aumento de los costos de fabricación del hardware. Las consolas y las computadoras destinadas a videojuegos requieren procesadores, tarjetas gráficas y memorias cada vez más avanzados, cuyos precios también están condicionados por la demanda de las empresas que desarrollan infraestructura para inteligencia artificial.
Las tarjetas gráficas son uno de los componentes más afectados por esta competencia. Además de permitir ejecutar videojuegos con mejores prestaciones visuales, son fundamentales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. La demanda de estos dispositivos puede presionar los costos de producción y limitar su disponibilidad.
Kutaragi también cuestionó que las consolas modernas se parezcan cada vez más a las computadoras. Si bien esta arquitectura facilita el desarrollo de videojuegos para distintas plataformas, también requiere componentes complejos y costosos, lo que podría dificultar el mantenimiento de dispositivos dedicados exclusivamente al entretenimiento.
La inteligencia artificial es otro de los elementos que el creador de PlayStation considera determinantes para el futuro de la industria. Su planteo apunta a que la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar videojuegos podría distribuirse de otra manera y dejar de depender exclusivamente de un equipo instalado en el hogar.
En ese escenario, parte del procesamiento podría realizarse mediante infraestructura externa, mientras los usuarios accederían a los juegos desde dispositivos con menores exigencias técnicas. El modelo tiene puntos en común con el juego en la nube, que permite ejecutar títulos en servidores remotos y transmitir las imágenes a una pantalla a través de internet.
Esta transformación también podría dar lugar a dispositivos más livianos y diferentes de las consolas actuales y los teléfonos inteligentes. Sin embargo, Kutaragi no presentó un producto específico ni estableció una fecha para ese posible cambio: sus declaraciones describen un escenario tecnológico futuro, no un anuncio sobre la desaparición de los equipos actuales.
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