Las tarjetas gráficas son uno de los componentes más afectados por esta competencia. Además de permitir ejecutar videojuegos con mejores prestaciones visuales, son fundamentales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. La demanda de estos dispositivos puede presionar los costos de producción y limitar su disponibilidad.

Kutaragi también cuestionó que las consolas modernas se parezcan cada vez más a las computadoras. Si bien esta arquitectura facilita el desarrollo de videojuegos para distintas plataformas, también requiere componentes complejos y costosos, lo que podría dificultar el mantenimiento de dispositivos dedicados exclusivamente al entretenimiento.

¿Cómo podría cambiar la forma de jugar videojuegos?

La inteligencia artificial es otro de los elementos que el creador de PlayStation considera determinantes para el futuro de la industria. Su planteo apunta a que la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar videojuegos podría distribuirse de otra manera y dejar de depender exclusivamente de un equipo instalado en el hogar.

En ese escenario, parte del procesamiento podría realizarse mediante infraestructura externa, mientras los usuarios accederían a los juegos desde dispositivos con menores exigencias técnicas. El modelo tiene puntos en común con el juego en la nube, que permite ejecutar títulos en servidores remotos y transmitir las imágenes a una pantalla a través de internet.

Esta transformación también podría dar lugar a dispositivos más livianos y diferentes de las consolas actuales y los teléfonos inteligentes. Sin embargo, Kutaragi no presentó un producto específico ni estableció una fecha para ese posible cambio: sus declaraciones describen un escenario tecnológico futuro, no un anuncio sobre la desaparición de los equipos actuales.