Lenovo IdeaPad Slim 3:

La Lenovo IdeaPad Slim 3 con procesador Intel Core 7 Serie 3 está diseñada para acompañar distintos ritmos y actividades, combinando estudio, trabajo, creatividad y entretenimiento. Incorpora funciones de inteligencia artificial que optimizan las tareas cotidianas, conectividad inteligente a través de Smart Connect para integrarse con smartphones y tablets compatibles, y tecnología Rapid Charge Boost, que ofrece hasta 2 horas de autonomía con solo 15 minutos de carga. Además, se destaca por su diseño delgado y liviano (desde 1,49 kg), pantalla táctil antirreflectante de 15,3", almacenamiento SSD de 512 GB y un teclado y panel táctil pensados para brindar mayor comodidad durante largas jornadas de uso.

Durante Black Friday, este dispositivo estará disponible con un 27% de descuento y envío gratis a todo el país.

Tablets IdeaTab: productividad y entretenimiento en movimiento

Dentro de la categoría de tablets, Lenovo ofrece dos versiones de la Idea Tab:

Lenovo Idea Tab 8 GB + 256 GB: cuenta con una pantalla de 11” con resolución 2.5K, procesador MediaTek Dimensity 6300 y conectividad 5G, que permiten disfrutar de una experiencia tanto para utilizar aplicaciones y tomar apuntes, como para disfrutar de contenidos multimedia. Incluye lápiz digital y funda con teclado. Durante Black Friday, estará disponible con un 44% de descuento y envío gratis a todo el país.

Lenovo Idea Tab 8 GB + 128 GB: una opción versátil para estudiar, trabajar y disfrutar de contenidos en cualquier momento. También incluye lápiz digital y funda tipo folio, ideales para tomar notas, dibujar y realizar distintas actividades en el día a día. Durante el evento, se podrá conseguir con un 45% de descuento y envío gratis a todo el país.

De esta forma, Lenovo ofrece una amplia variedad de dispositivos para trabajo, estudio y entretenimiento, con promociones especiales, financiación y envío gratis para que más usuarios puedan acceder a la tecnología que mejor se adapta a sus necesidades.

Lenovo, presente en 180 mercados

Lenovo tiene ingresos de US$83 mil millones, clasificada en el puesto #153 de Fortune Global 500, y que atiende a millones de clientes diariamente en 180 mercados. Guiada por su visión de "Tecnología más inteligente para todos", Lenovo está implementando una estrategia de IA híbrida que abarca la IA personal (una IA personal, múltiples dispositivos) y la IA empresarial (ayudando a los clientes a convertir datos en información valiosa).

Esta estrategia se materializa a través del compromiso del Grupo con la innovación de clase mundial y una cartera de IA integral, que incluye dispositivos (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas, accesorios), soluciones de infraestructura (servidores, almacenamiento, computación perimetral, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), así como software, soluciones y servicios.

Con presencia global en más de 20 centros de investigación y desarrollo y una cadena de suministro global que incluye más de 30 plantas de fabricación en 11 mercados, Lenovo es ampliamente reconocida por su excelencia operativa . Lenovo cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong bajo Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY).