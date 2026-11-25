El jurado federal de Brooklyn la encontró responsable de 10 de los 12 cargos que enfrentaba, pero la absolvió de asociación ilícita.
El gigante tecnológico chino Huawei fue declarado culpable de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y robo de secretos comerciales por un jurado federal de Estados Unidos. Sin embargo, la compañía fue absuelta del cargo de asociación ilícita, que sostenía que había operado como una organización criminal.
El veredicto se conoció este martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, después de un juicio de 11 semanas. Huawei y tres de sus filiales enfrentaban 12 cargos criminales y fueron halladas culpables de 10 de ellos.
En un comunicado, la empresa sostuvo que la absolución del cargo de asociación ilícita demuestra que las acusaciones carecen de sustento. “Confirma que estas acusaciones carecen de base fáctica y reivindica nuestra posición constante durante los últimos ocho años”, afirmó. Además, consideró que los cargos restantes del Gobierno estadounidense también carecen de fundamento jurídico o fáctico.
El caso investigó las operaciones comerciales de Huawei en Irán y las acusaciones de que la compañía engañó a entidades financieras sobre sus actividades en ese país. La acusación original, presentada en 2018, señalaba que había ocultado información a los bancos HSBC, Standard Chartered y BNP Paribas sobre sus relaciones comerciales.
Entre los cargos que enfrentó la empresa también figuraban la violación de sanciones estadounidenses, la conspiración para robar secretos comerciales y la obstrucción de la justicia. La fiscalía sostuvo que la conducta irregular había sido impulsada desde los niveles más altos de la compañía.
Durante el juicio, la fiscal Meredith Arfa afirmó que los dirigentes y ejecutivos de Huawei habían incurrido en conductas delictivas, entre ellas mentir al Congreso y a los bancos, violar las sanciones de Estados Unidos e intentar interferir en la investigación penal. La acusación presentó a más de 60 testigos, mientras que la defensa convocó a 15.
Arfa también hizo referencia a las investigaciones periodísticas de Reuters publicadas en 2012 y 2013, que expusieron las actividades de Huawei en Irán. “Después de que los medios comenzaron a cuestionar las operaciones de Huawei en Irán, también lo hicieron los bancos de Huawei”, señaló durante su alegato de cierre.
La defensa rechazó las acusaciones y cuestionó las pruebas presentadas por los fiscales. El abogado Brian Heberlig sostuvo que la acusación se había basado en insinuaciones, hechos sacados de contexto y testimonios de exempleados con conflictos pendientes con la compañía. “Huawei no alcanzó el éxito robando”, afirmó, y aseguró que parte del material que Estados Unidos consideraba sustraído ya era de acceso público.
Heberlig anticipó que Huawei recurrirá las condenas. La empresa había negado de manera reiterada haber cometido delitos y, tras el veredicto, insistió en que los cargos restantes tampoco tienen sustento.
Estados Unidos había anunciado los primeros cargos contra Huawei en enero de 2019, luego de que el caso penal comenzara en 2018. Ese mismo año, el Gobierno incluyó a la compañía en una lista negra comercial que restringió su acceso a tecnología estadounidense, mientras las autoridades la señalaban desde hacía años como una amenaza para la seguridad nacional.
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