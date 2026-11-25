Entre los cargos que enfrentó la empresa también figuraban la violación de sanciones estadounidenses, la conspiración para robar secretos comerciales y la obstrucción de la justicia. La fiscalía sostuvo que la conducta irregular había sido impulsada desde los niveles más altos de la compañía.

Durante el juicio, la fiscal Meredith Arfa afirmó que los dirigentes y ejecutivos de Huawei habían incurrido en conductas delictivas, entre ellas mentir al Congreso y a los bancos, violar las sanciones de Estados Unidos e intentar interferir en la investigación penal. La acusación presentó a más de 60 testigos, mientras que la defensa convocó a 15.

Huawei creció al reforzar las ventas en las ciudades más pequeñas.

Arfa también hizo referencia a las investigaciones periodísticas de Reuters publicadas en 2012 y 2013, que expusieron las actividades de Huawei en Irán. “Después de que los medios comenzaron a cuestionar las operaciones de Huawei en Irán, también lo hicieron los bancos de Huawei”, señaló durante su alegato de cierre.

La defensa rechazó las acusaciones y cuestionó las pruebas presentadas por los fiscales. El abogado Brian Heberlig sostuvo que la acusación se había basado en insinuaciones, hechos sacados de contexto y testimonios de exempleados con conflictos pendientes con la compañía. “Huawei no alcanzó el éxito robando”, afirmó, y aseguró que parte del material que Estados Unidos consideraba sustraído ya era de acceso público.





Heberlig anticipó que Huawei recurrirá las condenas. La empresa había negado de manera reiterada haber cometido delitos y, tras el veredicto, insistió en que los cargos restantes tampoco tienen sustento.

Estados Unidos había anunciado los primeros cargos contra Huawei en enero de 2019, luego de que el caso penal comenzara en 2018. Ese mismo año, el Gobierno incluyó a la compañía en una lista negra comercial que restringió su acceso a tecnología estadounidense, mientras las autoridades la señalaban desde hacía años como una amenaza para la seguridad nacional.