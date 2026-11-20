Con el permiso del usuario, Motorola Qira también puede utilizar ese contexto para ayudarlo a continuar una actividad en otro dispositivo compatible. Por ejemplo, una persona que está organizando un evento puede guardar notas y detalles en su smartphone y luego retomar la planificación desde una PC compatible con Lenovo Qira. Así, puede acceder a la información relevante sin tener que volver a escribir los datos o buscar los mismos archivos.

Además, Creator Zone permite transformar esas ideas en contenido visual, como fondos de pantalla, stickers y otros elementos para compartir.

¿Qué se puede hacer con Motorola Qira?

Motorola Qira ofrece herramientas de asistencia para distintas actividades cotidianas, tanto laborales como personales. Los usuarios pueden recuperar información que guardaron previamente, realizar consultas y crear o mejorar contenido utilizando voz, texto, fotografías o videos.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Prestar atención: durante una reunión, permite obtener una grabación que transcribe y resume los puntos clave de la conversación, con el consentimiento del usuario.

durante una reunión, permite obtener una grabación que transcribe y resume los puntos clave de la conversación, con el consentimiento del usuario. Next Move: ofrece sugerencias contextuales para ayudar a anticiparse a determinadas tareas. Por ejemplo, puede proponer resumir una entrada de blog o programar un recordatorio antes de un vuelo.

¿Qué me perdí?: reúne las últimas notificaciones y actualizaciones en un único resumen, para que los usuarios puedan ponerse al día después de alejarse de su teléfono.

reúne las últimas notificaciones y actualizaciones en un único resumen, para que los usuarios puedan ponerse al día después de alejarse de su teléfono. Zona para Creadores: permite crear contenido visual, como imágenes, stickers, avatares y fondos de pantalla.

permite crear contenido visual, como imágenes, stickers, avatares y fondos de pantalla. Sincronización de estilo: facilita la personalización del dispositivo a partir de elementos visuales. Por ejemplo, los usuarios pueden fotografiar un conjunto de ropa o un estampado y utilizarlo como inspiración para crear un fondo de pantalla.

Estas herramientas buscan simplificar tareas, recuperar información y facilitar la creación de contenido desde los dispositivos compatibles.

¿Cómo funciona Motorola Qira con las aplicaciones?

Motorola y Lenovo también ampliaron las capacidades de Qira mediante una colaboración con Workato, que permite conectar la experiencia de inteligencia artificial con determinadas aplicaciones y servicios.

Esta integración ayuda a encontrar información relevante y realizar determinadas tareas con autorización del usuario, sin necesidad de buscar manualmente entre distintas aplicaciones.

Por ejemplo, si se modifica el horario de una reunión o se comparte una actualización por correo electrónico, Motorola Qira puede ayudar a recuperar esa información y facilitar las acciones correspondientes desde un mismo lugar.

De esta manera, la experiencia busca reducir el tiempo dedicado a buscar datos y mejorar la productividad en las actividades cotidianas.

¿Cómo se accede a Motorola Qira?

Los usuarios pueden activar Motorola Qira mediante el comando de voz "Hey Qira", utilizando el modo manos libres en los dispositivos compatibles.

También es posible acceder a sus herramientas desde los accesos disponibles en pantalla o mediante la tecla dedicada a inteligencia artificial, según el dispositivo.

¿Qué dispositivos Motorola cuentan con Motorola Qira?

Motorola Qira continuará expandiéndose a determinados smartphones de las familias motorola signature, razr y edge con la llegada de Android 17.

Entre los dispositivos de alta gama de la marca se encuentra el motorola signature 27, la segunda generación de esta familia, que combina el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con un sistema de cámaras que incluye un sensor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP. El dispositivo también incorpora Audio by Bang & Olufsen y se integra a la propuesta de inteligencia artificial de Motorola, que incluye Motorola Qira y Google Gemini.

La expansión de Motorola Qira permitirá que más usuarios accedan a esta experiencia en sus smartphones compatibles. Los propietarios de los dispositivos elegibles deberán estar atentos a la disponibilidad de Android 17 y a la llegada de la actualización correspondiente.

Disponibilidad

Motorola Qira se implementará progresivamente en dispositivos de las familias motorola signature, razr y edge con la actualización a Android 17. La disponibilidad estará sujeta a la compatibilidad de cada dispositivo y al calendario de actualización correspondiente.