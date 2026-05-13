Autos eléctricos o electrificados: ¿Es lo mismo? ¿Cuántos tipos de propulsiones hay?

Además, hay que tener en cuenta que en algunos distritos de nuestro país hay exenciones o descuentos en el pago de patente de los vehículos eléctricos o híbridos.

Otra cosa para pensar es que nuestra matriz energética principal es el gas, así que los vehículos a GNC (Gas Natural Comprimido) también son recomendables. Incluso se está incentivando en el transporte, tanto de cargas como de pasajeros, el uso del gas, con la implementación de mayor cantidad de tanques para mejorar la autonomía. Pero hoy vamos a hablar de los electrificados.

Los tipos de electrificación y sus siglas

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EV: el término general para los vehículos eléctricos

Las siglas EV significan "Electric Vehicle" o Vehículo Eléctrico. Se trata de un concepto amplio que engloba a cualquier vehículo impulsado total o parcialmente por uno o más motores eléctricos.

Por ese motivo, un EV puede ser tanto un auto 100% eléctrico como un híbrido enchufable o incluso un modelo con pila de hidrógeno. Es una denominación genérica utilizada por la industria automotriz para identificar a todos los vehículos electrificados.

BEV: el auto 100% eléctrico

BEV significa "Battery Electric Vehicle". Son los vehículos completamente eléctricos y no poseen motor de combustión interna.

Funcionan únicamente mediante uno o varios motores eléctricos alimentados por una batería de alta tensión que debe recargarse conectando el vehículo a un enchufe o estación de carga. Modelos de Tesla, BYD, Renault, Nissan o Hyundai pertenecen a esta categoría.

Los BEV no generan emisiones contaminantes directas. Después, depende cómo cada país genera la energía, porque una usina que funciona a gas o quemando carbón también contamina. Para que el ciclo completo sea "limpio", la energía debería provenir de paneles solares, molinos de viento o centrales nucleares.

Estos autos suelen destacarse por su aceleración instantánea y, como dijimos antes, su menor costo operativo. La autonomía depende del tamaño de la batería y del consumo energético de cada vehículo.

Auto eléctrico ByD El ByD Dolphin Mini es el vehículo 100% eléctrico más vendido en la Argentina.

HEV: el híbrido convencional no enchufable

Las siglas HEV corresponden a "Hybrid Electric Vehicle" (En español: Vehículo Híbrido Eléctrico). Son los híbridos tradicionales que combinan un motor de combustión con un motor eléctrico alimentado por una batería de poca capacidad, que se recarga con el propio motor naftero.

En este caso, la batería no se reacarga enchufándola. Se recarga automáticamente mediante la frenada regenerativa o utilizando parte de la energía generada por el motor térmico. Su autonomía en modo eléctrico es reducida y normalmente alcanza entre 3 y 5 kilómetros.

Este sistema permite reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes sin depender de infraestructura de carga externa. Toyota fue una de las marcas que popularizó este tipo de tecnología, con modelos como el Prius o el Corolla Hybrid.

Hasta este año, el Toyota Corolla Cross híbrido era el modelo más vendido con esta tecnología en nuestro país, pero fue destronado por Ford Territory híbrido.

ford-territory-hibrida Ford Territory.

PHEV: el híbrido enchufable

PHEV significa "Plug-in Hybrid Electric Vehicle" (Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable.). A diferencia del HEV, este tipo de vehículo sí puede conectarse a la corriente para recargar la batería.

Combina un motor eléctrico con uno de combustión y, como tienen una batería de mayor capacidad que la de los híbridos convencionales, ofrece una autonomía eléctrica considerablemente mayor. Muchos modelos superan los 70 kilómetros utilizando únicamente electricidad antes de activar el motor naftero.

El objetivo de los PHEV es permitir recorridos urbanos diarios en modo eléctrico y mantener la flexibilidad de un motor convencional para viajes largos. Por eso son considerados un punto intermedio entre los híbridos tradicionales y los eléctricos puros.

Changan El Changan CS55 Plus es uno de los pocos híbridos enchufables o PHEV que se vende en el país.

MHEV: el híbrido suave

MHEV significa "Mild Hybrid Electric Vehicle". También conocidos como híbridos ligeros o suaves, utilizan un sistema eléctrico de 48 voltios que asiste al motor de combustión.

El motor eléctrico no puede mover por sí solo al vehículo, pero ayuda en aceleraciones, arranques y recuperación de energía durante las frenadas. Además, alimenta sistemas auxiliares del auto para reducir el esfuerzo del motor térmico.

Este tipo de tecnología mejora (aunque muy poco) el consumo y reduce emisiones sin modificar demasiado la estructura mecánica tradicional del vehículo. Actualmente es una de las soluciones más utilizadas por marcas europeas.

images (1) BMW X1.

EREV: el eléctrico de autonomía extendida

EREV significa "Extended Range Electric Vehicle" (Vehículos Eléctricos de Autonomía Extendida). Son autos eléctricos que incorporan un pequeño motor de combustión, cuya única función es generar electricidad para recargar la batería.

A diferencia de los híbridos convencionales, el motor térmico nunca mueve directamente las ruedas. Toda la tracción depende del motor eléctrico.

El objetivo de este sistema es ampliar la autonomía total del vehículo sin depender exclusivamente de estaciones de carga. Aunque son menos comunes en el mercado, varias automotrices están retomando este concepto para futuras plataformas eléctricas.

Nissan ePower Nissan X-Trail con tecnología ePower, así llama la marca japonesa a los híbridos de rango extendido.

FCEV: el vehículo impulsado por hidrógeno

Las siglas FCEV corresponden a "Fuel Cell Electric Vehicle". Son autos eléctricos que generan electricidad mediante una pila de combustible alimentada con hidrógeno.

El sistema combina hidrógeno con oxígeno para producir energía eléctrica, que luego alimenta el motor del vehículo. El único residuo generado es vapor de agua, que sale por el caño de escape.

Los FCEV ofrecen autonomías superiores a los 500 kilómetros y tiempos de recarga similares a los de un auto convencional, aunque requieren infraestructura específica de hidrógeno, todavía poco desarrollada en la mayoría de los países. En Japón, Toyota ya lo implementó hace varios años.

Toyota a hidrógeno Los autos eléctricos con pila a hidrógeno no llegan a la Argentina. El Toyota Mirai es el más popular con esta tecnología.

ZEV e ICE: las otras siglas que aparecen en la industria

Dentro del mundo automotor también aparecen otras siglas frecuentes. ZEV significa "Zero Emission Vehicle" y se utiliza para identificar a los autos de cero emisiones directas, como los BEV y los FCEV.

En el extremo opuesto se encuentra ICE, sigla de "Internal Combustion Engine". Hace referencia a los coches tradicionales impulsados exclusivamente por motores de combustión interna alimentados con nafta o diésel.

La convivencia de todas estas tecnologías refleja el momento de transición que atraviesa la industria automotriz mundial. Mientras los eléctricos puros avanzan en varios mercados, híbridos y sistemas intermedios continúan funcionando como alternativas para reducir consumo y emisiones sin abandonar completamente los combustibles fósiles.