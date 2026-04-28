OpenAI acusa a Elon Musk de intentar frenar a ChatGPT con una demanda "infundada"

En su demanda, Musk sostiene que OpenAI "abandonó su misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad y priorizó objetivos comerciales", en un cambio que considera incompatible con su propósito fundacional.

El empresario reclama hasta 134.000 millones de dólares y solicita que, en caso de prosperar la demanda, esos fondos se destinen al brazo benéfico de la organización, además de exigir la salida de sus principales directivos.

Entre los apuntados se encuentran Sam Altman y Greg Brockman, figuras clave en la conducción actual de la empresa y en la estrategia de expansión de sus modelos de inteligencia artificial.

OpenAI, por su parte, defendió su evolución y aseguró que mantiene el objetivo de desarrollar inteligencia artificial general con beneficios amplios para la sociedad, al tiempo que subrayó la necesidad de colaboración con gobiernos y actores del sector.

La compañía también remarcó que "el desarrollo de esta tecnología implica desafíos en materia de seguridad y gobernanza", y que su enfoque incluye mecanismos de transparencia y corrección ante posibles riesgos.

Cómo será el juicio, y qué enemista a Musk y a la empresa detrás de Chat GPT.

elon-musk La publicación del multimillonario en X se viralizó y generó reacciones divididas.

El juicio se estructurará en dos etapas. En la primera, el jurado evaluará las denuncias de Musk con carácter orientativo, mientras que en la segunda la jueza definirá si corresponde aplicar medidas como cambios estructurales o en la conducción de la empresa.

El conflicto tiene origen en la relación entre ambas partes desde 2015, cuando Musk participó en la fundación de OpenAI junto a Altman y Brockman, bajo un esquema inicial sin fines de lucro orientado a la investigación.

La ruptura se profundizó tras la salida de Musk en 2018 y la posterior transformación de OpenAI en un modelo con participación de inversores, entre ellos Microsoft, que aportaron financiamiento para acelerar su desarrollo.

La tensión aumentó en 2023 con la creación de xAI, la firma de inteligencia artificial impulsada por Musk, y se agravó tras el rechazo de una oferta para adquirir activos de OpenAI, lo que terminó de consolidar una rivalidad directa en el mercado.