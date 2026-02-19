¿Por qué los celulares de 4GB de RAM no serían la mejor compra para el 2026? Flojo rendimiento y durabilidad

El escenario podría profundizarse por un factor externo: la escasez y el encarecimiento de la memoria RAM a nivel global. Según análisis de la firma especializada "TrendForce", los fabricantes evalúan reducir la memoria en los modelos más económicos para sostener márgenes y evitar subas de precios, lo que implicaría un retroceso en las configuraciones estándar de la gama baja.



Recordemos que un celular de 4GB suele ser de la “gama baja”, por no decir el terminal más barato que suelen ofrecer las marcas de telefonía para el consumidor. Generalmente tienen una cámara básica y poco almacenamiento que termina llenándose en poco tiempo. Además de tener poca vida útil, puesto a que en menos de dos años ya será lento y se vuelve frustrante usarlo.

Los problemas de tener 4 GB de RAM

A16 Celulares como la linea A de Samsung ofrecen la versión de 4 y de 6 GB de RAM

En la práctica, 4 GB resultan ajustados para el uso cotidiano en 2026. Aplicaciones como mensajería, redes sociales y navegadores permanecen activas en segundo plano y consumen una parte significativa de la memoria disponible. Cuando el margen es reducido, el sistema debe cerrar procesos de manera constante, lo que genera recargas frecuentes y demoras al alternar entre apps.

Además, el propio sistema operativo, como Android, ocupa una porción considerable de la RAM apenas se enciende el equipo. Con varias aplicaciones abiertas pueden aparecer trabas, lentitud al iniciar la cámara o pequeños cortes en la navegación. El problema se acentúa con el paso del tiempo, ya que las actualizaciones incrementan los requisitos técnicos y aceleran la obsolescencia.

Si bien para un uso básico (llamadas, mensajería y navegación ocasional) puede resultar aceptable, la configuración limita la multitarea, el rendimiento en juegos y la capacidad de sostener varias aplicaciones activas sin comprometer la estabilidad general.

Señor grande usando celular

Escasez mundial y qué están haciendo los fabricantes

El encarecimiento de la memoria altera la estructura de costos de los teléfonos inteligentes. Al aumentar el peso del componente en la lista de materiales, las marcas enfrentan la disyuntiva de trasladar la suba al precio final o ajustar especificaciones. En la gama baja, la tendencia apunta a reducir memoria y almacenamiento para mantener valores competitivos.

De confirmarse las proyecciones, 2026 podría marcar el regreso de configuraciones de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento como referencia en equipos económicos, sin que ello implique necesariamente una rebaja en el precio. El movimiento contrasta con los avances en inteligencia artificial y procesamiento que promueve la industria, y podría generar una brecha mayor entre dispositivos de entrada y modelos intermedios o premium.

En este contexto, optar por 6 u 8 GB de RAM aparece como una inversión en rendimiento sostenido y mayor vida útil. Aunque no todos los usuarios requieren configuraciones avanzadas, la memoria se consolida como uno de los factores determinantes en la experiencia diaria y en la capacidad de un equipo para mantenerse vigente durante varios años.