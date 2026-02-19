motorola edge 70 fusion en Argentina: materiales de vanguardia, diseño quad-curved y fotografía de última generación

Diseñado para usuarios que buscan estilo, rendimiento y tecnología de última generación en un solo equipo, el motorola edge 70 fusion ofrece una experiencia premium en cada detalle, desde su diseño quad-curved hasta su sistema de cámara inteligente.

Diseño quad-curved, materiales premium y máxima durabilidad

El motorola edge 70 fusion fue desarrollado con foco en comodidad, elegancia y resistencia. Su vidrio frontal curvado se integra de manera fluida con la parte trasera, dando lugar a un verdadero diseño quad-curve que elimina aristas y aporta una silueta suave, continua y refinada.

La estética se complementa con acabados premium inspirados en nylon y lino, pensados para resistir el uso diario sin perder sofisticación. Los tonos seleccionados por Pantone incluyen acentos alrededor del módulo de cámaras, reforzando su identidad visual.

A pesar de su perfil delgado y liviano, el dispositivo incorpora altos estándares de protección:

Certificación IP68 e IP69 ¹ contra agua y polvo

e ¹ contra agua y polvo Certificación militar MIL-STD-810H ²

² Protección Corning® Gorilla® Glass 7i³

Estas características lo posicionan como uno de los equipos más resistentes dentro de su categoría.

Fotografía móvil de última generación: primer smartphone con Sony LYTIA 710

El motorola edge 70 fusion marca un avance en fotografía móvil al convertirse en el primer smartphone del mundo en integrar el sensor Sony LYTIA™ 710.

El sistema de cámaras incluye:

Sensor principal Sony LYTIA™ 710 de 50 MP con estabilización óptica (OIS)

con estabilización óptica (OIS) Lente ultrawide + macro de 13 MP con campo de visión de 122°,que permite capturar más que un lente estándar

con campo de visión de 122°,que permite capturar más que un lente estándar Cámara frontal de 32 MP con grabación en 4K y 4 veces la resolución de 1080p

El procesamiento se potencia mediante moto ai y su Motor de Mejora de Fotos, que optimiza automáticamente color, exposición y nivel de detalle en diferentes condiciones de iluminación.

Entre las funciones inteligentes se destaca Signature Style, que permite aplicar estéticas personalizadas y consistentes a las imágenes. La combinación de hardware avanzado y procesamiento por IA permite obtener resultados más nítidos, naturales y equilibrados.

moto-edge-70-fusion-1-600x400

moto ai: inteligencia artificial integrada para productividad y creatividad

Además de mejorar la fotografía, moto ai actúa como asistente inteligente en el día a día.

Entre sus funciones se encuentran:

Next Move , que ofrece asistencia contextual según el contenido en pantalla

, que ofrece asistencia contextual según el contenido en pantalla Playlist Studio , para generar playlists personalizadas

, para generar playlists personalizadas Image Studio ,, que permite crear stickers y fondos a partir de indicaciones del usuario

,, que permite crear stickers y fondos a partir de indicaciones del usuario ¿Qué me perdí?, Presta atención y Guarda esto, diseñadas para organizar información y mejorar la productividad

La IA opera directamente en el dispositivo, facilitando tareas cotidianas sin interrumpir la experiencia de uso.

Pantalla quad-curva de 144 Hz con color validado por Pantone

El motorola edge 70 fusion incorpora la primera pantalla quad-curva de 144 Hz con validación de color Pantone™.

Sus especificaciones incluyen:

Pantalla Extreme AMOLED de 6,78”

Resolución 1.5K Super HD

Tasa de refresco de 144 Hz

Brillo máximo de 5200 nits

Compatibilidad con Dolby Atmos®

Parlantes estéreo duales con soporte Hi-Res Audio

La combinación de alta frecuencia de actualización, brillo elevado y precisión cromática ofrece una experiencia visual fluida y definida, incluso en exteriores con alta luminosidad.

moto-edge-70-fusion

Rendimiento optimizado con Snapdragon y carga TurboPower

En su interior, el dispositivo integra la plataforma móvil Snapdragon® 7s Gen 3, optimizada para multitarea, gaming y procesamiento de funciones de IA con alta eficiencia energética.

El rendimiento se complementa con:

Batería de 5200 mAh

Carga rápida TurboPower™ de 68W ¹,¹¹

¹,¹¹ Función de power sharing para cargar otros dispositivos compatibles

La combinación de batería de gran capacidad y carga acelerada permite extender la autonomía diaria y recuperar energía en pocos minutos.

Disponibilidad

El motorola edge 70 fusion ya se encuentra disponible en Argentina desde $899.999 en color: PANTONE Silhouette, en 12 cuotas sin interés y envío gratis en motorola.com, motorola stores y motorola Flagship stores. El color PANTONE Country Air estará disponible en los próximos días.