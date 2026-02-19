motorola edge 70 fusion en Argentina: materiales de vanguardia, diseño quad-curved y fotografía de última generación

Está diseñado para usuarios que buscan estilo, rendimiento y tecnología de última generación en un solo equipo. Ya está disponible en motorola.com y tiendas oficiales.
Motorola anuncia el lanzamiento en Argentina del motorola edge 70 fusion, smartphone que combina diseño orientado al futuro, materiales innovadores, fotografía de última generación y avanzadas capacidades de IA.
Diseñado para usuarios que buscan estilo, rendimiento y tecnología de última generación en un solo equipo, el motorola edge 70 fusion ofrece una experiencia premium en cada detalle, desde su diseño quad-curved hasta su sistema de cámara inteligente.
El motorola edge 70 fusion fue desarrollado con foco en comodidad, elegancia y resistencia. Su vidrio frontal curvado se integra de manera fluida con la parte trasera, dando lugar a un verdadero diseño quad-curve que elimina aristas y aporta una silueta suave, continua y refinada.
La estética se complementa con acabados premium inspirados en nylon y lino, pensados para resistir el uso diario sin perder sofisticación. Los tonos seleccionados por Pantone incluyen acentos alrededor del módulo de cámaras, reforzando su identidad visual.
A pesar de su perfil delgado y liviano, el dispositivo incorpora altos estándares de protección:
Estas características lo posicionan como uno de los equipos más resistentes dentro de su categoría.
El motorola edge 70 fusion marca un avance en fotografía móvil al convertirse en el primer smartphone del mundo en integrar el sensor Sony LYTIA™ 710.
El sistema de cámaras incluye:
El procesamiento se potencia mediante moto ai y su Motor de Mejora de Fotos, que optimiza automáticamente color, exposición y nivel de detalle en diferentes condiciones de iluminación.
Entre las funciones inteligentes se destaca Signature Style, que permite aplicar estéticas personalizadas y consistentes a las imágenes. La combinación de hardware avanzado y procesamiento por IA permite obtener resultados más nítidos, naturales y equilibrados.
Además de mejorar la fotografía, moto ai actúa como asistente inteligente en el día a día.
Entre sus funciones se encuentran:
La IA opera directamente en el dispositivo, facilitando tareas cotidianas sin interrumpir la experiencia de uso.
El motorola edge 70 fusion incorpora la primera pantalla quad-curva de 144 Hz con validación de color Pantone™.
Sus especificaciones incluyen:
La combinación de alta frecuencia de actualización, brillo elevado y precisión cromática ofrece una experiencia visual fluida y definida, incluso en exteriores con alta luminosidad.
En su interior, el dispositivo integra la plataforma móvil Snapdragon® 7s Gen 3, optimizada para multitarea, gaming y procesamiento de funciones de IA con alta eficiencia energética.
El rendimiento se complementa con:
La combinación de batería de gran capacidad y carga acelerada permite extender la autonomía diaria y recuperar energía en pocos minutos.
El motorola edge 70 fusion ya se encuentra disponible en Argentina desde $899.999 en color: PANTONE Silhouette, en 12 cuotas sin interés y envío gratis en motorola.com, motorola stores y motorola Flagship stores. El color PANTONE Country Air estará disponible en los próximos días.
