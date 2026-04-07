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Estafas telefónicas: cuáles son las mentiras más usadas para robar datos bancarios y vaciar cuentas

Falsos bancos, soporte técnico y compras online encabezan las estafas telefónicas que buscan robar datos y vaciar cuentas mediante engaños cada vez más creíbles.

El fraude telefónico se consolida como una de las principales amenazas para usuarios bancarios, con modalidades cada vez más sofisticadas que combinan engaño, urgencia y manipulación emocional, destacaron especialistas en ciberseguridad, quienes explicaron que los delincuentes utilizan relatos creíbles para obtener datos sensibles o inducir transferencias, logrando en muchos casos el acceso directo a cuentas y fondos.

La expansión de estas prácticas responde a un patrón claro: el eslabón más vulnerable sigue siendo el usuario, y a pesar de los avances tecnológicos en seguridad, los atacantes priorizan la ingeniería social, explotando la confianza y la falta de verificación para concretar estafas que pueden escalar desde el robo de dinero hasta la suplantación de identidad.

1- La llamada desde el Banco

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Nunca hay que brindar tus datos bancarios por teléfono. Es más recomendable acercarse a la sucursal de su banco de confianza y solucionar de manera presencial.

Nunca hay que brindar tus datos bancarios por teléfono. Es más recomendable acercarse a la sucursal de su banco de confianza y solucionar de manera presencial.

Una de las maniobras más frecuentes es la del falso asesor bancario. El estafador simula ser empleado de una entidad financiera y alerta sobre movimientos sospechosos o bloqueos inminentes. Bajo presión, induce a la víctima a compartir claves, códigos SMS o incluso a transferir dinero a cuentas controladas por los delincuentes.

2- Soporte técnico de algún servicio

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Otra modalidad extendida es la del falso soporte técnico o representante de servicios. En este caso, se informa sobre supuestas fallas en la línea o aplicaciones, y se guía al usuario para instalar herramientas o brindar accesos que terminan comprometiendo el control del dispositivo y de cuentas asociadas, como WhatsApp.

3- Funcionarios que necesitan documentación

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También se detectan engaños vinculados a organismos públicos, donde los estafadores se presentan como funcionarios de seguridad social y solicitan datos personales bajo el pretexto de actualizaciones o beneficios. Estas prácticas suelen incluir pedidos de documentación o pagos inexistentes, aprovechando la credibilidad institucional.

4- Compras Online que supuestamente realizaste

Para denunciar fraudes o estafas el canal telefónico habilitado es el 148.
Las estafas en las redes sociales crecieron durante este año.

Las estafas en las redes sociales crecieron durante este año.

El fraude en compras online completa el esquema de engaños más comunes. A través de llamadas o mensajes, los atacantes informan sobre problemas con envíos o pagos, solicitando datos de tarjetas o accesos a billeteras digitales. El resultado suele ser la ejecución de cargos indebidos o el robo de información financiera.

5- Llamadas genéricas o sin respuesta

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Una modalidad más sutil es la de las llamadas silenciosas o con respuestas genéricas. Aunque parecen inofensivas, estas comunicaciones permiten a los delincuentes identificar números activos, registrar hábitos de respuesta e incluso recolectar muestras de voz para fraudes posteriores.

Claves para evitar estafas telefónicas

  • Desconfiar de llamadas inesperadas y cortar ante cualquier presión para actuar de inmediato es la primera barrera de defensa.
  • Evitar compartir datos personales, claves o códigos por teléfono resulta fundamental, incluso si quien llama se presenta como una entidad confiable.

ADEMÁS: ¡Atención! Un clic en una publicidad puede infectar tu PC y robar tus datos bancarios

  • Verificar siempre la identidad de quien realiza la llamada, a través de canales oficiales permite reducir riesgos. También es clave no instalar aplicaciones sugeridas en llamadas ni acceder a enlaces dudosos, ya que pueden habilitar accesos remotos al dispositivo.
  • El uso de herramientas de identificación de llamadas y la denuncia de números sospechosos contribuyen a limitar la propagación de estas prácticas. En un contexto de creciente sofisticación, la prevención y la cautela se vuelven determinantes para evitar pérdidas económicas y exposición de datos.

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