Estafas telefónicas: cuáles son las mentiras más usadas para robar datos bancarios y vaciar cuentas

3- Funcionarios que necesitan documentación

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También se detectan engaños vinculados a organismos públicos, donde los estafadores se presentan como funcionarios de seguridad social y solicitan datos personales bajo el pretexto de actualizaciones o beneficios. Estas prácticas suelen incluir pedidos de documentación o pagos inexistentes, aprovechando la credibilidad institucional.

4- Compras Online que supuestamente realizaste

Para denunciar fraudes o estafas el canal telefónico habilitado es el 148. Las estafas en las redes sociales crecieron durante este año.

El fraude en compras online completa el esquema de engaños más comunes. A través de llamadas o mensajes, los atacantes informan sobre problemas con envíos o pagos, solicitando datos de tarjetas o accesos a billeteras digitales. El resultado suele ser la ejecución de cargos indebidos o el robo de información financiera.

5- Llamadas genéricas o sin respuesta

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Una modalidad más sutil es la de las llamadas silenciosas o con respuestas genéricas. Aunque parecen inofensivas, estas comunicaciones permiten a los delincuentes identificar números activos, registrar hábitos de respuesta e incluso recolectar muestras de voz para fraudes posteriores.

Claves para evitar estafas telefónicas

Desconfiar de llamadas inesperadas y cortar ante cualquier presión para actuar de inmediato es la primera barrera de defensa.

Evitar compartir datos personales, claves o códigos por teléfono resulta fundamental, incluso si quien llama se presenta como una entidad confiable.