Estafas telefónicas: cuáles son las mentiras más usadas para robar datos bancarios y vaciar cuentas

Falsos bancos, soporte técnico y compras online encabezan las estafas telefónicas que buscan robar datos y vaciar cuentas mediante engaños cada vez más creíbles.
El fraude telefónico se consolida como una de las principales amenazas para usuarios bancarios, con modalidades cada vez más sofisticadas que combinan engaño, urgencia y manipulación emocional, destacaron especialistas en ciberseguridad, quienes explicaron que los delincuentes utilizan relatos creíbles para obtener datos sensibles o inducir transferencias, logrando en muchos casos el acceso directo a cuentas y fondos.
La expansión de estas prácticas responde a un patrón claro: el eslabón más vulnerable sigue siendo el usuario, y a pesar de los avances tecnológicos en seguridad, los atacantes priorizan la ingeniería social, explotando la confianza y la falta de verificación para concretar estafas que pueden escalar desde el robo de dinero hasta la suplantación de identidad.
Una de las maniobras más frecuentes es la del falso asesor bancario. El estafador simula ser empleado de una entidad financiera y alerta sobre movimientos sospechosos o bloqueos inminentes. Bajo presión, induce a la víctima a compartir claves, códigos SMS o incluso a transferir dinero a cuentas controladas por los delincuentes.
Otra modalidad extendida es la del falso soporte técnico o representante de servicios. En este caso, se informa sobre supuestas fallas en la línea o aplicaciones, y se guía al usuario para instalar herramientas o brindar accesos que terminan comprometiendo el control del dispositivo y de cuentas asociadas, como WhatsApp.
También se detectan engaños vinculados a organismos públicos, donde los estafadores se presentan como funcionarios de seguridad social y solicitan datos personales bajo el pretexto de actualizaciones o beneficios. Estas prácticas suelen incluir pedidos de documentación o pagos inexistentes, aprovechando la credibilidad institucional.
El fraude en compras online completa el esquema de engaños más comunes. A través de llamadas o mensajes, los atacantes informan sobre problemas con envíos o pagos, solicitando datos de tarjetas o accesos a billeteras digitales. El resultado suele ser la ejecución de cargos indebidos o el robo de información financiera.
Una modalidad más sutil es la de las llamadas silenciosas o con respuestas genéricas. Aunque parecen inofensivas, estas comunicaciones permiten a los delincuentes identificar números activos, registrar hábitos de respuesta e incluso recolectar muestras de voz para fraudes posteriores.
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